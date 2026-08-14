Predajne ubúdajú, populárna značka zmizla z ďalšieho nákupného centra. Vlani opäť prehĺbila stratu

Počas vlaňajšieho augusta sme vás prvýkrát informovali o tom, že obrovský francúzsky predajca prémiovej kozmetiky Marionnaud zatvára predajne a potichu mizne zo slovenských nákupných centier. Tento trend pokračuje aj tento rok a z portfólia kamenných pobočiek ubudlo ďalšie mesto – Nitra.
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Pri pohľade na oficiálny webový zoznam predajní sme si všimli, že medzi nimi nefiguruje nitriansky obchod v OC Centro. Nákupné centrum už zároveň Marionnaud taktiež neuvádza medzi svojimi pobočkami.
Spoločnosti teda na Slovensku ostáva ešte 7 predajní, medzičasom sa mierne zúžila sieť kamenných pobočiek aj v susednej Českej republike. Viac o budúcnosti reťazca môžu prezradiť aj hospodárske výsledky, podľa ktorých na našom trhu nedokáže Marionnaud dlhodobo generovať zisk.
Skončilo niekoľko predajní
Tradícia francúzskej značky Marionnaud siaha do 80. rokov minulého storočia a spája sa s menom Bernarda Marionnauda. Dnes ide o dcérsku spoločnosť CK Hutchison, renomovaného nadnárodného konglomerátu. Skupina Marionnaud je jedným z najväčších predajcov luxusnej kozmetiky v Európe a otvorených má podľa dostupných dát zhruba 700 obchodov.
Na Slovensku predajne a e-shop prevádzkuje eseročka MIDIO spol., ktorej spoločníkom je francúzska materská spoločnosť Marionnaud Services S.A.S.
Je však zrejmé, že toto portfólio bolo v uplynulých rokoch o niečo väčšie a Marionnaud sa ho z rôznych dôvodov rozhodol zredukovať. Ako sa nám minulý rok podarilo zistiť, značka pôsobila napríklad tiež v Banskej Bystrici a svoju hustejšiu sieť mala v hlavnom meste či v Košiciach. Z dostupných zdrojov vyplýva, že svoje brány zatvorili prevádzky v nákupných centrách Europa SC, Optima, Cassovia, Eurovea, Avion a posledne aj Centro.
Dôvody sa v jednotlivých lokalitách rôznia. Kým niekde prirodzene uplynul nájomný vzťah, inde sa ho spoločnosť rozhodla ukončiť na vlastnú žiadosť. Spoločnosť CK Hutchison nám na naše otázky ohľadne zatvorených predajní a budúcnosti vlani neodpovedala.
Ešte v závere roka 2024 spoločnosť CK Hutchison v tlačovej správe avizovala strategickú reorganizáciu európskeho podnikania s cieľom posilniť svoju tunajšiu pozíciu. „Reorganizácia predstavuje strategický posun od trhovo orientovanej riadiacej štruktúry k integrovanému, jednotnému, tímovému modelu na všetkých trhoch,“ špecifikovali kompetentní v správe.
Podobne ako iné značky, aj Marionnaud čelí viacerým výzvam na maloobchodnom trhu. V prvom rade sa mení spotrebiteľské správanie, vo viacerých krajinách sa zmenšuje nákupný košík zákazníkov, rastie sila e-commerce sektora, ale rastú tiež náklady na prevádzku a obchodníci vnímajú zvyšujúci sa tlak na marže.
Na Slovensku prehlbuje stratu
Slovenský prevádzkovateľ MIDIO, spol. s.r.o. už zverejnil aj vlaňajšie hospodárske výsledky. Tie iba potvrdili negatívny trend, nakoľko spoločnosť skončila opäť v strate. Ostatne, ako aj v posledných rokoch.
Minuloročné tržby boli na úrovni 7,35 milióna eur (medziročne klesli o 20 %) a strata predstavovala 2,20 milióna eur. Ak sa pozrieme na konkrétne čísla, za roky 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 firma kumulatívne prerobila 7,08 milióna eur. Akým spôsobom sa bude uberať podnikanie Marionnaud na Slovensku a či sa budú pobočky ďalej škrtať, nie je jasné.
Aj keď uvedené ukazovatele môžu pôsobiť pesimisticky, nemusí to nutne znamenať až existenčné problémy. Spoločnosť má vďaka veľkej materskej skupine pomerne silný základ a jej ďalšie kroky tak budú pravdepodobne závisieť práve od nej.
Douglas rastie, FAnn po rokoch klesli tržby
Za najväčšiu konkurenciu Marionnaud na slovenskom trhu môžeme považovať spoločnosti Douglas a FAnn-parfumérie. Kým Douglas stabilne rastie a vlani hlásil uspokojivé výsledky, spotrebiteľské nálady a maloobchodné trendy už pocítila firma FAnn. Medziročne jej tržby klesli o 9 % (25,58 milióna eur), zisk dokonca klesol o 78 % (401-tisíc eur).
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