„Ľutujem, že som sem vôbec išiel,“ sťažuje sa turista v Chorvátsku: Vysvetlil, ktorému mestu by sa už vyhol

Dubrovník

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Turista sa podelil o názor, ktorý považuje za nepopulárny.

Niet pochýb o tom, že Dubrovník je krásne miesto a zaslúži si pozornosť. Avšak práve fakt, že je tu turistov veľa, dokáže odradiť a znechutiť iných návštevníkov. Sklamaný cestovateľ sa podelil o svoje pocity. Oľutoval, že sem vôbec šiel.

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Je to strata času

„Cestujeme autom po Chorvátsku a úprimne ľutujem, že sme Dubrovník nevynechali,“ priznal turista na Reddite. „Cesta tam nám trvala asi 3 či 4 hodiny a človek má pocit, že je to miesto úplne odrezané od zvyšku krajiny. Strávite množstvo času cestou tam a potom, podľa môjho názoru, väčšinu mesta stihnete prejsť za pár hodín. Bolo to tam tiež mimoriadne preplnené. Pri prechádzke po Starom meste sme si stále kládli otázku: Naozaj stojí za to stráviť toľko času cestou autom?“ pýta sa autor príspevku.

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Dodáva, že Staré mesto je naozaj krásne a verí, že stojí za to pozrieť si ho, ak ste niekde blízko alebo je Dubrovník vašou cieľovou destináciou. „Ak však cestujete autom po Chorvátsku a máte obmedzený čas, osobne by som neodporúčal jazdiť až do Dubrovníka len kvôli návšteve mesta,“ konštatuje.

Dubrovník
Foto: Unsplash

Cestu tam považuje za stratený čas a myslí si, že jeden a pol dňa by vedel využiť aj inak, lepšie. Radšej by preskúmal iné časti Chorvátska. Dodáva, že ide len o jeho úprimný názor, no mal potrebu podeliť sa oň pre prípad, že by sa aj niekto iný chystal na výlet po Chorvátsku autom. Vraj aby ľudia vedeli, že na Dubrovník nemajú plytvať časom.

Chodia sem len neznalí

Hoci turista svoj názor označil za nepopulárny, hneď v prvom komentári mu ľudia dali najavo, že s ním súhlasia. Poukazujú na to, že najmä domáci obyvatelia vedia, že sa Dubrovníku treba najmä počas hlavnej turistickej sezóny vyhnúť. Myslia si, že tam chodia len turisti, čo si vopred poriadne neurobili prieskum alebo takí, ktorí sa celkom spoliehajú na cestovné kancelárie.

„Presne, mesto je krásne a každá stará budova dýcha históriou, no vždy je to preplnené a predražené,“ myslí si jeden z komentujúcich. Vraj za rovnaké peniaze, ktoré človek minie v tomto meste, toho dostane na menej známom mieste omnoho viac.

„Je to čistý masochizmus, ísť do Dubrovníka v čase od júna do septembra,“ myslí si jeden z používateľov Redditu. Niektorí reagujú ostrejšie a píšu, že je to najviac známa vec. Vraj o tom nevedia len americkí turisti, ktorí poznajú len tri chorvátske mestá, a to Dubrovník, Split a Hvar. Niektorí vyzdvihujú Zadar, Záhreb či Plitvické jazerá, aj tie sú však podľa domácich preplnené turistami.

Dubrovník
Foto: Unsplash

Viac miesta pre tých, čo si ho chcú skutočne užiť

V komentároch sa ozval aj domáci, ktorý v Dubrovníku žije. „Na svete ostalo už len málo miest, ktoré sú po historickej stránke tak zachované a majú takúto atmosféru. Zaslúži si viac ako len rýchlu dvojhodinovú obchôdzku, aby sa človek mohol náhliť na ďalšie miesto hodné instagramu,“ myslí si. Dodáva, že je dobre, ak takíto turisti do Dubrovníka viac neprídu.

Aspoň v ňom ostane viac priestoru pre tých, ktorí tu chcú pobudnúť pár dní a svetový unikát si naozaj plnými dúškami užívať. Autor príspevku však nie je jediný, kto Dubrovník ostro kritizuje. Nedávno sme vám priniesli článok o žene, ktorá ho označila taktiež za predražený, no zároveň aj nudný.

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