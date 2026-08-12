Kvíz: Ovládaš český jazyk? Vyskúšaj sa. Väčšinu Slovákov domotá už 1. otázka

Vďaka tomu sa na nás český jazyk lepí jedna radosť. Čeština ostala v našom uchu aj po tom, ako sa naše krajiny rozdelili a získali samostatnosť. Česi však dnes sledujú filmy v pôvodnom znení alebo s českým dabingom. Slovenský dabing nepočujú a aj so slovenčinou v pôvodnom znení sa vo filmoch stretávajú len zriedka.
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Aj preto sa dodnes automaticky predpokladá, že Slovák nebude mať s češtinou žiadny problém, no mladí Česi budú Slovákom rozumieť stále menej. To však dnes nemusí platiť.
Pripravili sme si pre teba tie najzákernejšie české slová, s ktorými môžu mať problém aj Slováci žijúci v Česku. Zisti, koľko z nich sa podarí preložiť práve tebe. A keď kvíz dokončíš, zamkni telefón, zavri notebook, zapni televízor a pusti si svoj obľúbený český film. Ako by povedala postava, ktorú stvárnila Magda Vašáryová v kultovej snímke Postřižiny: „Když na komín, tak na komín!“
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