Kvíz: Ovládaš český jazyk? Vyskúšaj sa. Väčšinu Slovákov domotá už 1. otázka

Kvíz český jazyk

Foto: Stefan Bauer, http://www.ferras.at, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
My Slováci máme už roky oproti Čechom jazykovú výhodu. Rozprávky aj filmy totiž dodnes pozeráme dvojjazyčne.

Vďaka tomu sa na nás český jazyk lepí jedna radosť. Čeština ostala v našom uchu aj po tom, ako sa naše krajiny rozdelili a získali samostatnosť. Česi však dnes sledujú filmy v pôvodnom znení alebo s českým dabingom. Slovenský dabing nepočujú a aj so slovenčinou v pôvodnom znení sa vo filmoch stretávajú len zriedka.

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Aj preto sa dodnes automaticky predpokladá, že Slovák nebude mať s češtinou žiadny problém, no mladí Česi budú Slovákom rozumieť stále menej. To však dnes nemusí platiť.

Pripravili sme si pre teba tie najzákernejšie české slová, s ktorými môžu mať problém aj Slováci žijúci v Česku. Zisti, koľko z nich sa podarí preložiť práve tebe. A keď kvíz dokončíš, zamkni telefón, zavri notebook, zapni televízor a pusti si svoj obľúbený český film. Ako by povedala postava, ktorú stvárnila Magda Vašáryová v kultovej snímke Postřižiny: „Když na komín, tak na komín!“

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