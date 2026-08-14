Žena sa nasťahovala do šatníka a ušetrila 1 300 €: Po zdvojnásobení nájmu spravila radikálne riešenie

Keď jej nájomné za byt zo dňa na deň výrazne stúplo, nechcela si hľadať druhú prácu len preto, aby dokázala zaplatiť strechu nad hlavou. Tridsaťdvaročná Američanka Sarah Hendrickson preto prišla s nezvyčajným riešením – nasťahovala sa do šatníka svojho kamaráta.
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Hoci má k dispozícii len približne 7 štvorcových metrov, tvrdí, že jej toto netradičné bývanie umožňuje každý mesiac ušetriť približne 1 500 dolárov, čo je v prepočte 1 300 eur, ako informoval portál The Cool Down. Jej príbeh zároveň ukazuje, kam až môžu ľudia zájsť, keď sa náklady na bývanie začnú vymykať ich možnostiam.
Nájomné jej zdvojnásobili
Sarah Hendrickson žije v Birminghame v americkom štáte Alabama. Živí sa podnikaním v oblasti starostlivosti a ochrany voľne žijúcich živočíchov, pracuje ako čašníčka a venuje sa aj grafickému dizajnu. Istý čas bývala v byte, za ktorý platila 600 dolárov mesačne, čo vychádza na 520 eur.
Po pandémii koronavírusu však jej nájomné stúplo na dvojnásobok – až na 1 200 dolárov mesačne, teda 1 040 eur. Sympatická brunetka začala hľadať iné možnosti. Narazila však na kameň úrazu. Byty, ktoré považovala za prijateľné, stáli zvyčajne okolo 1 500 dolárov mesačne, v prepočte 1 300 eur.
„Som sama. Ak by som mala ešte niekoho, s kým by som sa delila o nájom, bolo by to iné. Nechcela som však pracovať v dvoch zamestnaniach len preto, aby som zaplatila nájom,“ vysvetlila.
Navrhla, že bude bývať v šatníku
Keď už mladá žena nemohla z neznámeho dôvodu bývať v hosťovskej izbe u kamaráta, prišla s ešte netradičnejším nápadom. „Povedala som mu, že hoci viem, že si neželá, aby som s ním bývala, môžem byť v jeho šatníku,“ uviedla Sarah. A presne to sa napokon stalo.
Šatník sa nachádza v dvojposchodovom dome v centre Birminghamu. Pre Sarah má jeho poloha veľkú výhodu – do práce môže chodiť na bicykli a do obchodu sa dostane pešo. A tak ušetrí peniaze nielen na bývaní, ale aj na doprave.
Na 7 metroch štvorcových jej veľa vecí neostalo
Presťahovanie do takého malého priestoru si, samozrejme, vyžiadalo určité zmeny. Mladá žena časť svojho majetku predala a ďalšiu darovala. Zbavila sa dokonca aj matraca a ponechala si iba veci, ktoré považovala za nevyhnutné.
V jej novom priestore sa nachádza stojan na oblečenie, malý pracovný stôl, knihy a šatník. Zvyšok musel jednoducho ísť preč. Pre niekoho by bolo takéto bývanie nepredstaviteľné. Sarah však tvrdí, že život v malých priestoroch jej nie je cudzí. „Nie je to prvýkrát, čo niečo také robím. V malých priestoroch žijem približne desať rokov,“ povedala.
Už za prvý mesiac odložila 1 500 dolárov
Hoci bývanie v šatníku prináša obmedzenia, finančný rozdiel je pre Sarah výrazný. Jej mesačný príjem z viacerých pracovných činností sa pohybuje približne medzi 2 000 a 3 000 dolármi, teda 1 730 a 2 600 eurami. Keby veľkú časť z neho musela minúť na nájom, na sporenie by jej veľa nezostalo.
„Som tu iba týždeň, ale už som vložila 1 000 dolárov, teda 867 eur, na svoj investičný účet a ďalších 500 dolárov, v prepočte 433 eur, do úspor,“ pochválila sa Sarah. Práve možnosť vytvoriť si finančnú rezervu je podľa nej jedným z hlavných dôvodov, prečo jej toto netradičné riešenie dáva zmysel.
Predtým žila v aute
Sarah zároveň tvrdí, že bývanie v šatníku nie je najextrémnejším riešením, ku ktorému sa musela uchýliť. V rokoch 2022 a 2023 podľa vlastných slov určitý čas žila vo svojom aute, pretože si v dôsledku vysokých cien bývania nemohla dovoliť klasický prenájom. „Nájomné prudko vzrástlo, ale mzdy s tým nedržali krok,“ povedala.
Jej skúsenosť ju priviedla k presvedčeniu, že tradičné bývanie nie je jedinou možnosťou. „Naozaj chcem ľuďom ukázať, že nemusíte celý život pracovať len preto, aby ste zaplatili účty. Existujú aj iné spôsoby života,“ dodala.
Nie každý by chcel bývať v šatníku
Hoci Sarah svoje rozhodnutie vníma pozitívne, podobný spôsob života si, samozrejme, nemôže alebo nechce zvoliť každý. Život na niekoľkých metroch štvorcových znamená výrazne menej súkromia, priestoru aj pohodlia. Navyše si vyžaduje veľkú dôveru medzi ľuďmi, keďže Sarah býva v dome svojho kamaráta.
Jej príbeh však poukazuje na širší problém – rastúce náklady na bývanie nútia niektorých ľudí hľadať riešenia, ktoré by ešte pred niekoľkými rokmi považovali za nepredstaviteľné.
Ako sa dá ušetriť na bývaní?
Nie každý musí, samozrejme, skončiť v šatníku. Podobný princíp sa však dá využiť aj menej radikálnymi spôsobmi. Pomôcť môže napríklad spolubývanie s ďalšou osobou, menší byt alebo dočasné bývanie u rodiny či priateľov. Významnú úsporu môže priniesť aj bývanie v lokalite, z ktorej sa dá do práce alebo za nákupmi dostať pešo či na bicykli.
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