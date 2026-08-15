Celebrity, ktoré užívali Ozempic alebo iný podobný liek: Nebáli sa o tom prehovoriť a priznali skúsenosť

Ozempic a ďalšie lieky zo skupiny GLP-1 sa v posledných rokoch stali fenoménom, o ktorom sa hovorí nielen v ordináciách lekárov, ale aj v Hollywoode. Z nenápadných liekov určených predovšetkým na liečbu cukrovky sú jednou z najdiskutovanejších tém spojených s chudnutím. A celebrity sa netaja tým, že ich užívali.
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Niektoré známe tváre otvorene priznali, že im liečba pomohla výrazne schudnúť, iné však upozorňovali na nepríjemné vedľajšie účinky a sklamanie z výsledkov. Kým pre jedných predstavovali GLP-1 lieky účinnú pomoc, pre ďalších sa skúsenosť zmenila na boj s príliš rýchlym úbytkom hmotnosti, ako píše portál Women.
O aké lieky ide?
GLP-1 lieky, medzi ktoré patria napríklad Ozempic, či Mounjaro, napodobňujú hormóny, ktoré ovplyvňujú hladinu cukru v krvi a pocit sýtosti – spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a tlmia chuť do jedla, vďaka čomu môže človek zjesť menej a schudnúť. Ide o lieky viazané na lekársky predpis, pričom pravidlá ich používania sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, ako uviedol European Medicines Agency.
V EÚ je napríklad Ozempic schválený na liečbu cukrovky 2. typu, zatiaľ čo Mounjaro má za stanovených podmienok schválenie aj na reguláciu hmotnosti. Ich užívanie čisto len na chudnutie sa neodporúča.
Pozrite sa na známe osobnosti, ktoré o svojej skúsenosti s Ozempicom, Mounjarom či podobnými liekmi prehovorili bez servítky pred ústa. Ich príbehy ukazujú, že za výraznou premenou často nie je taký jednoduchý príbeh, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.
Tori Spelling: Ozempic jej nepomohol, Mounjaro áno
Tori Spelling sa o svojej skúsenosti podelila v podcaste MisSPELLING. Po narodení piateho dieťaťa v roku 2017 sa jej podľa vlastných slov nedarilo schudnúť ani napriek cvičeniu či prerušovanému fastingu.
Počas tehotenstva sa jej hmotnosť zvýšila približne na 72,5 kg, pričom dovtedy podľa svojich slov vážila okolo 54 kg. Neskôr jej lekár predpísal hormonálnu liečbu a vyskúšala aj Mounjaro. „Už ho neužívam, ale schudla som,“ povedala Tori. Ozempic podľa nej nefungoval tak, ako očakávala, zatiaľ čo pri Mounjaro zaznamenala lepšie výsledky.
Whoopi Goldberg: Schudla desiatky kilogramov
Whoopi Goldberg priznala, že s výraznou nadváhou bojovala v období, keď nakrúcala film Till. V roku 2024 v relácii The Kelly Clarkson Show povedala, že v tom čase vážila viac než 130 kilogramov. Neskôr začala používať injekčnú liečbu na chudnutie.
„Pichám si tú úžasnú injekciu, ktorá pomáha ľuďom schudnúť. Pre mňa to bolo výborné riešenie,“ uviedla. Neskôr pre The View otvorene pomenovala aj konkrétny liek, ktorý si naordinovala – Mounjaro. Podľa vlastných slov jej pomohol výrazne znížiť hmotnosť.
Rebel Wilson: Ozempic na udržiavanie hmotnosti
Rebel Wilson sa preslávila výraznou premenou už predtým, než začala hovoriť o Ozempicu. V roku 2020 sa jej podarilo schudnúť približne 32 kg vďaka zmenám životného štýlu. Neskôr pre The Times priznala, že Ozempic používala najmä na udržanie hmotnosti.
Podľa herečky jej lekár odporučil schudnúť ešte pred plánovanou liečbou neplodnosti. Rebel zároveň pre magazín People upozornila, že jej vzťah k jedlu v minulosti nebol zdravý. Opisovala napríklad obdobia, keď každý večer zjedla celé balenie zmrzliny a následne sa to snažila „odčiniť“ dlhým cvičením.
„Ľudia si často myslia, že existuje nejaká zázračná tabletka, špeciálna diéta alebo cvičebný režim,“ povedala. Podľa nej však skutočná zmena spočíva najmä v zdravšom spôsobe zvládania emócií.
Sharon Osbourne: Schudla až príliš
Sharon Osbourne patrí medzi celebrity, ktoré Ozempic otvorene obhajovali. Po užívaní lieku schudla približne 14 kg, no neskôr priznala, že to prehnala. „Nie je na tom nič zlé, ak si niekto pomôže a urýchli chudnutie,“ povedala v rozhovore pre E! News.
Osbourne zároveň uviedla, že v určitom momente vážila menej než 45 kg. Liečbu preto ukončila a snažila sa pribrať späť niekoľko kilogramov.
Kelly Clarkson: Neznámy liek ako záchrana
Speváčka Kelly Clarkson v roku 2024 potvrdila, že pri chudnutí si pomohla liekom, no odmietla, že by išlo o Ozempic. „Všetci si myslia, že je to Ozempic. Nie je,“ povedala vo svojej relácii The Kelly Clarkson Show. Konkrétny názov lieku však neuviedla.
Podľa Kelly jej lekár odporúčal liečbu približne dva roky, kým s ňou napokon súhlasila. Zároveň zdôraznila, že za jej úbytkom hmotnosti nestál iba liek. Pomohla jej aj zmena stravovania a viac pohybu, ako priznala pre magazín People. Po presťahovaní z Kalifornie do New Yorku napríklad začala prirodzene viac chodiť.
Amy Schumer: „Vyzerala som skvele, ale…“
Nie každý však mal s liekmi zo skupiny GLP-1 pozitívnu skúsenosť. Amy Schumer otvorene priznala, že po Ozempicu mala veľké problémy. Liek začala užívať približne v roku 2022 a podľa vlastných slov rýchlo schudla 13,6 kg. Problémom však bola silná nevoľnosť. „Vyzerala som skvele, no nedokázala som zdvihnúť hlavu z vankúša. Tak aký to malo zmysel?“ povedala v rozhovore pre reláciu The Howard Stern Show.
Neskôr opísala, že sa cítila natoľko zle, že sa nedokázala hrať so svojím synom. Ozempic preto prestala užívať. Jej skúsenosť s GLP-1 liekmi však tým neskončila. V roku 2025 prezradila, že užívala Mounjaro spolu s hormonálnou liečbou a tentoraz mala podľa vlastných slov oveľa lepšiu skúsenosť.
Nie je to zázračné riešenie
Príbehy známych osobností ukazujú, že lieky ovplyvňujúce hladinu cukru v krvi a pocit sýtosti môžu mať veľmi rozdielne účinky. Zatiaľ čo niektorí ich vnímajú ako účinnú pomoc, iní zápasia s vedľajšími účinkami alebo zistia, že výsledok nezodpovedá ich očakávaniam.
Napriek popularite Ozempicu, Mounjara a ďalších liekov zo skupiny GLP-1 nejde o prípravky na experimentovanie. Ich užívanie by malo byť vždy konzultované s lekárom, ktorý posúdi zdravotný stav konkrétneho človeka a vhodnosť liečby.
Hoci sa príbehy celebrít môžu zdať ako dôkaz jednoduchej cesty k vysnívanej postave, realita býva podstatne zložitejšia. Ako napokon pripomenula aj Rebel Wilson, „zázračné riešenie“ neexistuje.
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