Užite si horúci víkend, potom príde zmena: S vysokými teplotami sa na dlhú dobu rozlúčime

Pohľad na Slnko a ľudí v daždi

Ilustračnbá foto: Pexels/TASR/AP

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Zdá sa, že s horúčavami je koniec a po víkende sa počasie výrazne zmení.

Slovensko zažíva extrémne horúce leto a počasie prekonávalo jeden teplotný rekord za druhým. Zdá sa však, že s horúčavami je koniec a po víkende sa počasie výrazne zmení. Príde ochladenie , zrážky a minimálne najbližšie dva týždne nebudú ani extrémne teploty.

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Najprv nás však čaká poriadne horúci víkend. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo a podobne bude aj zajtra. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota dosiahne 30 až 35, na Orave, Liptove a hornom Spiši lokálne okolo 28 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 21 stupňov Celzia.

Fúkať bude slabý, postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 6 metrov za sekundu (20 km/h). Meteorológovia zrážky nepredpokladajú. Slovenský meteorologický ústav vydal výstrahy pred vysokými teplotami druhého stupňa pre dvanásť okresov západného a stredného Slovenska, v ktorých očakávajú teploty vzduchu nad 35 stupňov Celzia.

Žena sa ochladzuje vo vodnej pare počas horúčavy
Foto: TASR/Martin Medňanský

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Studený front

Zásadný obrat by mal nastať v pondelok, keď na naše územie dorazí studený front. Začiatok budúceho týždňa bude podľa predpovedí na dlhšiu dobu posledným dňom, kedy teplomery ukážu tropické hodnoty nad 30 stupňov Celzia. V priebehu pondelkového popoludnia začne počasie od severozápadu ovplyvňovať spomínaný frontálny systém. Ten so sebou prinesie dážď, prehánky a lokálne aj búrky, po ktorých bude nasledovať výraznejší pokles teplôt.

Očakávané ochladenie by nemalo byť len krátkodobou záležitosťou. Ako ďalej uvádza web, počasie v našej oblasti začnú častejšie ovplyvňovať tlakové níže. Vďaka nim sa Slovensko dostane do premenlivejšieho režimu s väčšou oblačnosťou a vlhkejším vzduchom, čo by mohlo aspoň čiastočne zmierniť pretrvávajúce sucho, píše iMeteo.

Pondelok (17. august) by mal byť na dlhšiu dobu posledným dňom, kedy sa teploty vyšplhajú nad 30 stupňov Celzia. Minimálne ďalších 10 dní sa už budú pohybovať pod touto hranicou, s možnými občasnými výnimkami v najteplejších regiónoch Slovenska. Vyzerá to teda tak, že cez víkend nás čakajú posledné augustové horúčavy.

Na snímke žena v daždivom a veternom počasí v Bratislave
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Tento vývoj potvrdzuje aj dlhodobý predpovedný model ECMWF. Podľa jeho prognóz by mohli byť posledné dva augustové týždne na zrážky nadpriemerné. Na prelome mesiacov môže navyše do strednej Európy prenikať chladnejší vzduch, ktorý nad teplým Stredozemným a Jadranským morom vytvorí podmienky pre vznik ďalších intenzívnych zrážkových systémov.

Nadpriemerný počet horúcich dní

Slovensko pritom toto leto zaznamenalo vysoký počet letných dní. Ide o tie, keď maximum teploty vzduchu dosiahne aspoň 25 stupňov Celzia. V toto leto bol nadpriemerný tiež počet tropických dní, teda tých, keď teplota presiahla 29,9 stupňa Celzia, informuje SHMÚ.

„Od 1. júna až do dnešného dňa je počet tropických dní vysoko nad priemerom (a to ešte leto neskončilo). Najviac tropických dní sme zaznamenali v Kamenici nad Hronom (47), nasleduje Kráľová pri Senci (43 dní). Aj v chladnejších oblastiach na severe sa väčšinou vyskytlo 10 až 20 tropických dní. Extrémne vysoký je aj počet tropických dní v chladných lokalitách ako napríklad Telgárt, pričom jeden tropický deň bol zaznamenaný dokonca aj na Kojšovskej holi,“ priblížili meteorológovia.

A koľko zatiaľ bolo letných dní? „Na juhu sa už miestami vyskytlo viac ako 60 a ojedinele až takmer 70 letných dní. Napríklad v Hurbanove boli od 16. júna zatiaľ všetky dni letné, čo tiež nie je pre naše územie príznak ‚normálneho‘ leta,“ dodal SHMÚ.Slovensko zároveň zaznamenáva výrazné regionálne teplotné rozdiely. Kým na severe krajiny je lokálne 20 stupňov Celzia, juh Banskobystrického kraja zaznamená v utorok teplotné maximum nad 35 stupňov, možno až 38 stupňov Celzia.

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