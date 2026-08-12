Muž na dovolenke minul 27 GB dát. Prišiel mu účet 186 000 €

Päťtýždňová dovolenka v Thajsku znie ako splnený sen, ktorý sa podarí uskutočniť len málokomu. Britovi sa to podarilo a vyrazil za vytúženým oddychom na ostrov Phuket. Nasledovali zážitky ako z filmu. Brit navštívil slávne pamiatky vrátane Veľkého Budhu a okúsil dokonca aj pobyt v liečebnom rezorte, kde trénoval thajský box.
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Po návrate domov prišla ľadová sprcha. Keď si muž skontroloval vyúčtovanie od mobilného operátora O2, zistil, že za používanie telefónu v zahraničí má zaplatiť 159 230,06 libry, čo je v prepočte približne 186 448 eur.
Zákazník sa s týmto problémom obrátil na MailOnline a tvrdí, že ešte pred odchodom si overoval podmienky používania mobilných služieb v Thajsku. Podľa jeho slov bol informovaný o tom, že bude platiť denný roamingový poplatok vo výške 7,50 libry (8,78 €). Poplatok mal pokryť hovory, SMS aj mobilné dáta počas jeho pobytu.
Za 27 GB dát a šesť dní roamingu mal zaplatiť 186-tisíc eur
Muž sa teda zmieril s tým, že účet za telefón bude po návrate domov vysoký, no počítal len s denným poplatkom 7,50 libry, o ktorom ho informovali pred cestou.
Ak by roaming využíval každý deň počas piatich týždňov (35 dní), maximálna suma, ktorú by mal s ohľadom na výšku denného poplatku zaplatiť, by predstavovala 262,50 libry (307,39 €). A to len v prípade, že by mobilné dáta využíval každý deň počas celého pobytu.
Muž pritom roaming nevyužíval po celý čas. V skutočnosti ho používal len šesť dní počas celého výletu, pričom minul len 27 GB dát. To je rovnaké množstvo dát, aké by ste potrebovali na zhruba 18 hodín sledovania Netflixu v HD kvalite. Ohromujúca suma, ktorá sa objavila na jeho faktúre, by mu vystačila na kúpu dvojizbového bytu v Košiciach, jedno Porsche 911 GT3 alebo desať hodiniek Rolex Datejust.
V správe pre MailOnline napísal, že sa pokúšal urobiť maximum pre to, aby problém vyriešil. Oslovil spoločnosť O2 aj spoločnosť ICE Comms, tretiu stranu zodpovednú za jeho zmluvu. Volal im nespočetnekrát a informoval ich o tom, že dostal nesprávne informácie, na ktoré sa spoliehal. Napriek tomu mal pocit, že spoločnosti presúvajú zodpovednosť z jednej strany na druhú a neponúkajú mu spravodlivé riešenie.
Ako sa vyhnúť vysokým poplatkom za telefonovanie a používanie dát v zahraničí?
Príbeh má, našťastie, dobrý koniec. MailOnline oslovil O2 so žiadosťou o prešetrenie prípadu. Spoločnosť do 24 hodín súhlasila s tým, že situáciu vyrieši. Muž teraz musí zaplatiť len zhruba 50 libier (58,54 €) nad rámec svojho bežného mesačného poplatku za využívanie služieb spoločnosti.
Hovorca O2 Business uviedol: „Vždy sa snažíme robiť pre našich zákazníkov správnu vec. Hneď ako sme sa o tejto záležitosti dozvedeli, rýchlo sme konali, prešetrili sme prípad, hovorili sme priamo s pánom P. a dospeli sme k riešeniu, s ktorým bol spokojný.“
Spoločnosť O2 dodala, že naliehavo žiada všetkých zákazníkov, aby si pravidelne kontrolovali výdavky a nastavenia svojho účtu, a to najmä vtedy, ak cestujú.
Pred odchodom na dovolenku je vhodné overiť si, aká suma sa vám má účtovať za využívanie dát či telefonovanie v cieľovej destinácii. Ak sa obávate, že by vás napriek kontrole mohol účet za telefón nepríjemne prekvapiť, poistiť sa môžete aj inými spôsobmi. Cestovatelia odporúčajú dočasne nahradiť fyzickú SIM kartu v telefóne lacnejšou lokálnou SIM kartou, prípadne eSIM kartou.
Najlepšou ochranou je, samozrejme, úplné vypnutie dátového roamingu v nastaveniach telefónu, pričom sa budete spoliehať len na Wi-Fi. Európania majú tú výhodu, že v EÚ platí pravidlo Roam Like at Home (Roaming ako doma). Vďaka nemu môžete volať, písať SMS a používať dáta v celej Európskej únii za rovnaké ceny ako na Slovensku. Okrem krajín EÚ platí rovnaké pravidlo aj na Islande, v Nórsku a v Lichtenštajnsku.
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