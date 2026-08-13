Končia aj dlhoročné predajne, v nákupnom centre pribúdajú prázdne priestory. Oživiť ho má známy diskont

Prázdna prevádzka v OC Galéria Nitra

Foto: interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
OC Galéria Nitra čelí zmene. Po takmer 20 rokoch odchádza Asko a v centre pribúdajú voľné priestory. Zároveň však prichádza holandský Action.

Návštevníci OC Galéria v Nitre si v poslednom období môžu všimnúť niečo, čo pred niekoľkými rokmi nebolo také výrazné. V nákupnom centre zostáva viacero obchodných priestorov neobsadených. Niektoré obchody skončili a na ich miestach zatiaľ nové prevádzky nevyrástli. Jedna veľká značka však prichádza.

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Prázdne priestory neunikli pozornosti samotných návštevníkov. Na sociálnych sieťach a v diskusiách sa objavujú poznámky o tom, že v centre je v súčasnosti nezvyčajne veľa nevyužitých plôch. Nejde pritom iba o jeden uvoľnený obchod.

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Prázdny priestor v OC Galéria Nitra
Foto: interez.sk

Pri prechádzke centrom možno nájsť viacero miest, kde kedysi fungovali prevádzky, no v súčasnosti zostávajú zatvorené alebo čakajú na nového nájomcu. Kontaktovali sme aj vedenie centra, to nám však žiadne informácie neposkytlo.

Odchádza aj veľký reťazec

Situáciu v OC Galéria navyše výrazne podčiarkuje odchod jedného z jeho najväčších nájomcov. Nábytkársky reťazec Asko zatvára svoju nitriansku predajňu, ktorá fungovala v centre takmer dve desaťročia. Prevádzka na Bratislavskej ceste ukončí činnosť 30. augusta 2026. Predajňa patrila medzi najväčšie prevádzky v centre. Zaberala približne 6 000 štvorcových metrov a bola zároveň prvou predajňou Asko na Slovensku.

Predajňa Asko v Nitre
Foto: interez.sk

Práve z Nitry sa následne rozšíril reťazec do ďalších slovenských miest. Po odchode Aska tak OC Galéria príde o výraznú časť prenajímanej plochy. Koniec prevádzky už sprevádza veľký výpredaj. Asko ponúka zákazníkom posledné kusy skladových zásob, vystavený nábytok a bytové doplnky za znížené ceny.

Predajňa bude fungovať do vypredania dostupného tovaru. Odchod Aska pritom nie je iba ďalším zatvoreným obchodom. Ide o jedného z najväčších nájomcov centra, ktorý bol jeho súčasťou od otvorenia v roku 2008. Po jeho odchode tak vznikne priestor s rozlohou približne 6 000 metrov štvorcových, ktorý bude musieť nájsť nového nájomcu.

Do centra príde Action

Zároveň sa však situácia môže začať meniť. Na slovenskom trhu totiž naďalej výrazne expanduje diskontný reťazec Action. Práve jeho logo je vidieť na jednej zo zatvorených prevádzok.

Ak sa potvrdí otvorenie ďalšej prevádzky v OC Galéria, pre centrum by išlo o zaujímavú posilu. Action patrí medzi maloobchodníkov, ktorí dokážu do nákupných centier prilákať veľké množstvo zákazníkov vďaka širokému sortimentu a nízkym cenám.

Action už v krajine prekonal hranicu 50 predajní a jeho sieť ďalej rastie. V júli otvoril svoju už 52. slovenskú prevádzku, pričom išlo o prvý obchod reťazca v Komárne. Holandský diskont pritom na Slovensku pôsobí iba od marca 2023.

Za približne tri roky tak dokázal vybudovať sieť viac ako päťdesiatich predajní. Reťazec sa postupne rozšíril do krajských miest aj menších regiónov a podľa aktuálnych pracovných ponúk sa pripravujú ďalšie prevádzky. Prvé predajne Action by mali pribudnúť napríklad v Skalici a Prievidzi, kde už spoločnosť hľadá zamestnancov.

Nová predajňa Action v Nitre
Foto: interez.sk

Zároveň by to znamenalo ďalšie posilnenie reťazca v meste pod Zoborom. Momentálne tu prevádzkuje dve predajne. Na Chrenovskej ulici v OC Max a na Štefánikovej triede v OC Mlyny. OC Galéria pritom nie je nováčikom medzi nitrianskymi nákupnými centrami.

Svoje brány otvorila v apríli 2008 a v čase otvorenia ponúkala približne 55 prevádzok, kým súčasný web centra uvádza viac ako 50 obchodov a reštaurácií. Ako sme si všimli, momentálne je prázdnych 6 obchodných priestorov. To neznie kriticky, sú to však veľké nájomné jednotky. Súčasťou komplexu je zároveň veľký hypermarket Tesco. Samotná obchodná zóna vznikla ako rozšírenie pôvodného Tesca, ktoré v Nitre fungovalo už od roku 1999. Momentálne sa však šíria špekulácie o tom, že reťazec z nášho trhu odíde.

Lacné predajne pribúdajú

V Nitre sa v poslednej dobe otvorilo viacero lacných reťazcov. Príkladom je Woolworth, ktorý tu v júni otvoril už svoju druhú predajňu, čím pokračuje v rýchlej expanzii na Slovensku. Prvú nitriansku prevádzku otvoril v OC Centro Nitra, druhú následne pridal v OC Max Nitra. Tá otvorila svoje brány 25. júna 2026.

Reťazec tak má v Nitre už dve predajne a zákazníkom ponúka najmä lacné oblečenie, bytové doplnky, potreby do domácnosti, hračky či sezónny sortiment. O tom, čo môžete v predajni očakávať, sa môžete dočítať v našom článku z otvorenia.

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