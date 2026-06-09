Lacný Action pripravuje novú predajňu. Diskontného tovaru sa prvýkrát dočká ďalšie mesto

Holandský diskontný reťazec Action pokračuje v rozširovaní svojej siete na Slovensku. Len nedávno otvoril jubilejnú 50. predajňu a už pripravuje ďalšiu. Najnovšie indície naznačujú, že nová prevádzka by mala pribudnúť v Brezne.
Na pripravované otvorenie upozorňuje pracovná ponuka zverejnená samotnou spoločnosťou Action Slovakia na portáli Profesia. Reťazec aktuálne hľadá manažment predajne priamo pre Brezno, pričom obsadzuje pozície vedúceho predajne a viacerých zástupcov manažéra.
Spoločnosť aktuálne hľadá kompletný tím vedenia predajne. Obsadiť plánuje pozíciu manažéra predajne spolu s tromi až štyrmi zástupcami manažéra. Nástupná mzda začína od 1 560 eur mesačne. Od záujemcov sa očakáva aspoň päť rokov praxe v maloobchode, z toho minimálne dva roky na vedúcej pozícii a ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Expanzia nepoľavuje
Brezno tak zapadá do širšieho obrazu rýchlej expanzie reťazca, ktorý len niečo vyše troch rokov po vstupe na slovenský trh prevádzkuje už 50 predajní. Action pritom nepoľavuje a nové prevádzky pripravuje súčasne vo viacerých regiónoch krajiny.
Action svojich zákazníkov láka pestrou ponukou. V predajniach nájdu okolo 6 000 produktov rozdelených do 14 kategórií, od dekorácií a domácich potrieb cez školské pomôcky až po hobby či sezónny tovar. Sortiment pritom nie je statický, každý týždeň pribudne zhruba 150 noviniek, vďaka čomu majú zákazníci vždy dôvod zavítať znova.
Brezno zapadá do širšieho obrazu rýchlej expanzie reťazca naprieč celou krajinou. Od vstupu na slovenský trh v marci 2023 Action otvoril desiatky predajní a zaradil sa medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné reťazce na Slovensku. Len niečo vyše troch rokov po príchode prevádzkuje už 50 predajní. V rámci celej Európy má reťazec viac než 2 750 pobočiek a zamestnáva vyše 74 000 ľudí.
Dôležité je aj to, že s každou novou predajňou Action vytvára pracovné miesta priamo v regiónoch, čo oceňujú najmä menšie mestá. Brezno by tak mohlo získať nielen novú nákupnú destináciu, ale aj desiatky nových pracovných príležitostí.
Lacné nakupovanie je v obľube
Slovenský maloobchodný trh v poslednom čase zaznamenal príchod viacerých zahraničných diskontov, ktoré bojujú o rovnakého zákazníka. Nemecký Woolworth, ktorý sa zameriava na oblečenie, domáce potreby a drogériu za nízke ceny, postupne rozširuje svoju sieť po celom Slovensku.
Prednedávnom sme vás informovali o jeho pripravovanej prevádzke v Nitre. Bude to už druhá pobočka reťazca v meste pod Zoborom. Pridáva sa k nemu aj pre Slovákov nový dánsky reťazec Normal, ktorý na Slovensko vstúpil otvorením prvej predajne v bratislavskom nákupnom centre Eurovea.
Dnes už poznáme termín otvorenia druhej pobočky v bratislavskom Auparku, ktorá otvorí svoje brány 17. júna. A ako sme informovali, reťazec sa po prvýkrát chystá aj mimo Bratislavy, konkrétne do Banskobystrického kraja, kde hľadá manažéra predajne. Išlo by o prvú prevádzku Normalu mimo hlavného mesta. Normal je pritom známy predajom drogérie, kozmetiky, potrieb pre domácnosť aj sladkostí, pričom na rozdiel od mnohých konkurentov sa nespolieha na akciové kampane.
Nízke ceny zákazníkom sľubuje počas celého roka, viaceré produkty pritom začínajú už na úrovni jedného eura. Slovenský diskontný trh sa teda zahusťuje a zákazníci majú na výber čoraz viac možností, ako lacno nakúpiť.
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