Slováci si v McDonalde všimli zásadnú novinku. Dočkali sa jej po dlhých rokoch

McDonald’s začal v mobilnej aplikácii na Slovensku sprístupňovať nový vernostný systém McDonald’s Rewards, v rámci ktorého môžu zákazníci zbierať body za svoje nákupy a následne ich meniť za odmeny.
Hoci ide o globálnu funkciu aplikácie, slovenskí používatelia ju začali reálne vidieť až v posledných dňoch, keď sa bodový systém postupne aktivoval v rámci aplikácie.
Program je súčasťou digitálnej aplikácie a je naviazaný na objednávky realizované v reštauráciách, cez McDrive alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zákazník po prihlásení do aplikácie pri nákupe naskenuje QR kód alebo použije objednávku cez aplikáciu. Následne sa mu za nákup pripíšu body, ktoré sa ukladajú na jeho účet.
Po prihlásení do aplikácie sa ihneď zobrazí novinka obľúbeného reťazca rýchleho občerstvenia. Za každých minutých 10 centov získajú zákazníci jeden bod. Body sa pripisujú po naskenovaní QR kódu v aplikácii pri objednávke v pokladnici, v samoobslužnom kiosku, v McDrive alebo pri nákupe cez aplikáciu. Nazbierané body je následne možné vymeniť za rôzne odmeny z aktuálnej ponuky, medzi ktoré patria napríklad nápoje, hranolčeky, dezerty či vybrané jedlá.
Program tak zákazníkom umožňuje získať za pravidelné návštevy reštaurácií McDonald’s dodatočné výhody a produkty bez ďalších nákladov. Matematika je jasná, výsledná suma, ktorú musíte minúť, je 10 % z bodov. Pri pohľade na aktuálnu ponuku sme našli napríklad malé hranolčeky za 130 bodov (získate za nákup v hodnote 13 eur), stredný nápoj za 200 bodov (20 eur) a kávu rovnako za 200 bodov.
Chickenburger vymeníte za 250 bodov a tradičný Big Mac za 700 bodov.
Vyjadrenie v súvislosti s novinkou poskytol aj samotný reťazec. „Zavedenie vernostného programu McDonald’s vnímame ako prirodzený krok v rozvoji zákazníckej skúsenosti a budovaní dlhodobého vzťahu so zákazníkmi. Ide o iniciatívu, ktorá nám umožní lepšie reagovať na ich potreby a zároveň prináša zákazníkom pridanú hodnotu pri každej návšteve,“ vyjadril sa pre interez Jan Diehel, CMO pre McDonald’s v Českej republike, na Slovensku a na Ukrajine.
Zatiaľ v testovacej fáze
„Vernostný program je v súčasnosti v testovacej fáze. Je integrovaný priamo do aplikácie McDonald’s, ktorú zákazníci už poznajú a aktívne využívajú. Vďaka jednoduchému systému zbierania bodov sa stáva prirodzenou súčasťou ich návštevy bez potreby meniť zaužívané návyky,“ vysvetlil ďalej Diehel.
„Skúsenosti z trhov, kde program funguje dlhodobo, ukazujú vyššiu mieru zapojenia zákazníkov v digitálnych kanáloch a silnejší vzťah k značke – a to je pre nás kľúčový ukazovateľ úspechu. Práve prehlbovanie lojality a budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi je našou prioritou a chceme, aby sa k nám zákazníci radi vracali,“ ukončil reťazec vyjadrenie v súvislosti s novinkou.
V krajinách ako Česko a Rakúsko je vernostný systém McDonald’s už dlhodobo súčasťou mobilnej aplikácie a funguje na rovnakom princípe zbierania bodov za nákupy, ktoré sa následne dajú vymeniť za jedlo alebo iné odmeny.
Popri programe aj nové prevádzky
Ako sme informovali, popri vernostnom programe McDonald’s pokračuje v rozširovaní svojej siete na Slovensku a v najbližších mesiacoch plánuje otvoriť viacero nových prevádzok. Jednou z nich bude reštaurácia v Žiari nad Hronom, ktorá vzniká ako súčasť nového obchodného centra v lokalite Sever oproti OC POINT. Stavebné práce napredujú a otvorenie je naplánované na leto 2026. Nové centrum s rozlohou približne 3 000 štvorcových metrov by mohlo priniesť až 50 pracovných miest a viac ako 120 parkovacích miest.
Spoločnosť už zároveň spustila nábor zamestnancov, pričom pracovné pozície sú určené aj pre študentov, absolventov, rodičov na materskej dovolenke či seniorov. Expanzia známeho fastfoodového reťazca však nekončí len v Žiari nad Hronom.
V Nitre už nedávno pribudla nová prevádzka v severnej časti mesta pri rýchlostnej ceste R1 a McDonald’s pripravuje aj ďalšiu reštauráciu v centre mesta – v areáli bývalého pivovaru Corgoň. Nová pobočka má byť dvojpodlažná a ponúkne väčšiu kapacitu pre návštevníkov.
Na vlastnú reštauráciu sa pripravuje aj Galanta, kde výstavba na Šalskej ulici pri futbalovom štadióne výrazne pokročila. Hoci presný termín otvorenia zatiaľ nebol oznámený, podľa aktuálneho stavu prác by prvých zákazníkov mohla privítať už v najbližších mesiacoch.
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