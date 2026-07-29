Niektorým Slovákom prídu oznámenia, hrozia aj pokuty. Už o pár dní bude platiť prísnejší zákon o PZP

Uzavretá vetva diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 v smere na Trnavu

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann

Jakub Baláž
TASR
Ministerstvo vnútra si od prísnejších pravidiel v povinnom zmluvnom poistení sľubuje zvýšenie ochrany poctivých vodičov.

Radikálne znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke a zvýšiť ochranu zodpovedných vodičov je zámerom zákona, ktorý od 1. augusta zavádza nové pravidlá povinného zmluvného poistenia (PZP).

Informovalo o tom v stredu Ministerstvo vnútra (MV) SR. Motoristi môžu očakávať prísnejšiu kontrolu dodržiavania tejto povinnosti, automatizované zasielanie pokút aj vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie.

Prvým krokom bude jednorazové hromadné vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel. Proces zavádzania nového systému je rozdelený na dve etapy. V prvej etape sa vyčistí databáza vozidiel od tých, ktoré sa už reálne nenachádzajú v cestnej premávke,“ uviedol hovorca MV Matej Neumann.

Hroziť budú aj pokuty

MV bude v auguste posielať držiteľom alebo vlastníkom vozidiel, ktoré nemajú platné PZP dlhšie ako dva roky, oznámenie o tejto skutočnosti. Upozorní ich na povinnosť uzatvoriť poistenie a následky, ak tak nespravia. Oznámenie im doručí do elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk alebo listom.

Každý dostane čas do 30. septembra 2026 na nápravu, aby vozidlo poistil, predal, dočasne vyradil alebo dal evidenciu do poriadku. Ak držiteľ, ktorý dostane oznámenie, považuje svoje vozidlo za poistené, má kontaktovať svoju poisťovňu.

Ak nedôjde k náprave, budú v októbri všetky takéto vozidlá hromadne natrvalo vyradené z evidencie z úradnej moci a nebude ich možné používať v cestnej premávke. O vyradení vozidla z evidencie bude vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla takisto informovaný,“ upozornil Neumann.

Autá čakajúce v kolóne
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Obdobne v októbri trvalo vyradia aj vozidlá, ktorým sa skončila lehota dočasného vyradenia z evidencie najmenej pred 24 mesiacmi, a vlastník alebo držiteľ nepožiadal o zmenu do 30. septembra.

Od 1. októbra sa spustí automatická kontrola PZP. Po jednorazovom trvalom vyradení dlhodobo nepoistených vozidiel nastupuje druhá etapa – systémová zmena. Zavedie sa tzv. objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla za neuzatvorené PZP. Štát bude vedieť jednoduchšie, automatizovane, kontrolovať PZP aj zasielať pokuty.

Ak bude vozidlo bez platného PZP viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu. Pokuty budú ukladať okresné úrady v rozkaznom konaní na základe informácií z prepojených databáz. Výška pokuty bude od 120 do 900 eur podľa celkovej hmotnosti vozidla,“ priblížil hovorca MV. Za to isté vozidlo bez poistenia zodpovednosti sa bude ukladať pokuta opakovane každých 150 dní v dvojnásobnej výške.

Pokuta sa zníži o tretinu, ak ju držiteľ uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu. O ďalšiu tretinu sa zníži, ak držiteľ zároveň v tej istej lehote aj uzatvorí PZP alebo vozidlo vyradí z evidencie. Posledným krokom bude vyradenie dlhodobo nepoisteného vozidla z evidencie. K tomu sa pristúpi po 24 mesiacoch bez platného PZP, ak napriek uloženým pokutám bude vozidlo stále nepoistené.

Od 1. októbra sa bude kontrolovať PZP aj v rámci technickej a emisnej kontroly. Nepoistené vozidlo ňou neprejde. PZP budú kontrolovať aj policajti, ktorí na mieste zadržia osvedčenie o evidencii vozidla, ak nebude poistené.

Vozidlo po vyradení stratí schválenie na prevádzku v cestnej premávke a nemožno na ňom ďalej jazdiť. Jazdou na vyradenom vozidle riskuje vodič okrem peňažnej pokuty aj odobratie vodičského preukazu a zákaz šoférovania na tri roky,“ podotkol Neumann.

Kolóna áut v Bratislave
Ilustračná foto: TASR – Pavol Zachar

Spúšťa sa aj špecializovaný web

Vyradené osobné alebo nákladné vozidlo do 3,5 tony, ktoré fyzicky existuje, je občan povinný podľa zákona o odpadoch odovzdať na druhotné spracovanie autorizovanému spracovateľovi vozidiel. Neplatné doklady a tabuľky s evidenčným číslom odoberie spracovateľ starých vozidiel pri prevzatí vozidla na druhotné spracovanie a o prevzatí vozidla vydá potvrdenie.

Vozidlo nad 3,5 tony nepodlieha povinnosti odovzdať ho spracovateľovi na druhotné spracovanie. Neplatné doklady a tabuľky s evidenčným číslom je potrebné odovzdať na ktorýkoľvek dopravný inšpektorát.

Ministerstvo vnútra odporúča občanom, aby informácie o zmenách v systéme PZP čerpali z oficiálnych zdrojov. Špecializovaný web https://nepoistenevozidlo.sk/ vznikol v spolupráci Slovenskej kancelárie poisťovateľov, Slovenskej asociácie poisťovní a Ministerstva vnútra SR. Občania tu nájdu odpovede na najčastejšie otázky, termíny a návody, ako postupovať,“ dodal Neumann. Platnosť PZP si môžu overiť vo svojej poisťovni, od 1. augusta aj na uvedenej stránke.

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