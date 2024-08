Čapované prosecco za 3 eurá či rezeň za 9,70: Navštívili sme Palcmanskú mašu, ľudia sa sem hrnú z rôznych kútov sveta

Toto leto počas horúcich dní naozaj láka k vode. Aj východné Slovensko núka niekoľko miest, kde sa môžete osviežiť a oddýchnuť si. Patrí medzi ne aj Palcmanská Maša. Zaujímavá je však nielen samotná nádrž, ale aj jej okolie, kde môžete podniknúť mnoho dobrodružstiev.

Ako dovolenka pri mori

Palcmanskú Mašu mnohí považujú za pýchu Slovenského raja a za pomyselnú bránu do tejto lokality. Web NPSR dokonca píše, že ak na toto miesto prídete, budete mať pocit, akoby ste si odskočili na malú dovolenku k moru. Nachádza sa približne 4 kilometre od Dobšinej a od Košíc je vodná nádrž vzdialená len niečo málo vyše 100 kilometrov. Z metropoly východu sa sem dostanete už za menej ako dve hodiny.

Podľa webu Slovenského raja je to najväčšia vodná nádrž na jeho území. Nachádza sa pod skalnatými zrázmi Geráv, na hornom toku rieky Hnilec. Voda z nej sa popod Dobšinský kopec odvádza do Dobšinej.

UVZSR informuje, že jej výstavba v podobe vybudovania betónovej gravitačnej priehrady prebiehala v rokoch 1948 až 1954, za sebou má teda už riadny kus histórie. Nádrž vznikla za účelom zásobovania dobšinskej elektrárne, prvej prečerpávacej elektrárne na Slovensku a za účelom vyrovnania prietokov Hnilca. Na webe Naša voda sa dozviete, že aby bolo možné priehradu vybudovať, bolo potrebné premiestniť až 88 domov.

Návštevníci z rôznych kútov sveta

Samozrejme, tak ako iné vodné plochy, aj Palcmanskú Mašu, na brehu ktorej leží obec Dedinky, si ľudia zamilovali a začali ju využívať na rekreačné účely. Aj dnes v jej okolí nájdete hotely, chatky, reštaurácie a bufety. Ľudia z rôznych kútov sveta, nielen zo Slovenska, sa sem chodia kúpať napriek tomu, že voda ani v lete nepresahuje 20 až 21 °C. V okolí nádrže nájdete niekoľko pláží ako stvorených na oddych. Ak vám studená voda príliš nevyhovuje, požičať si môžete vodné bicykle. Z člnov tu zas radi rybárčia milovníci rybolovu.

Niet pochýb o tom, že Slovenský raj je naozaj rajom pre turistov. Po dokončení neraz namáhavej túry je preto balzamom na dušu schladiť sa v Palcmanskej Maši, ktorá už z diaľky láka čistou, tyrkysovomodrou vodou. Pri vodnej nádrži, avšak nielen pri tej, sme sa boli poobzerať aj my. Dôkazom, že ľudia to tu naozaj milujú, boli preplnené parkoviská. Skutočne sme mali problém nájsť miesto na parkovanie. V Dedinkách bolo parkovanie spoplatnené.

Napokon sa ale podarilo a my sme mohli vyraziť „do sveta“. Plné bolo nielen parkovisko, ale celé okolie. Ľudia mali všade porozkladané stany, niekto si dokonca medzi stromy natiahol hojdaciu sieť. Prekvapilo nás, že z rôznych kútov areálu sa ozývala nielen slovenčina, ale aj čeština, maďarčina, poľština, či dokonca nemčina. Ak nie ste fanúšikom stanovania, ubytovať sa môžete v Hoteli Priehrada, ktorý leží priamo pri Palcmanskej Maši, či v ďalších ubytovacích zariadeniach. V plavkách môžete vyjsť priamo z izby, prejdete cez cestu a môžete sa kúpať. Na noc sa tu ubytujete už od 35 eur. Hotel dýcha retro atmosférou a náročnejší hostia by možno ohŕňali nosom, no je vidieť, že sa na ňom pracuje.

Slovenský unikát

