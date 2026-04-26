Kofola zmenila chuť a medzi Čechmi to rozpútalo diskusiu: Kým niektorí chvália, iní nie sú spokojní

Ak máte svoj obľúbený nápoj alebo pokrm, je pravdepodobné, že si všimnete aj tú najmenšiu odchýlku chutí. Chuťovým bunkám ľudí tentoraz neunikla zmena týkajúca sa chuti kofoly.
Zmenila kofola chuť?
Pred časom sme vám priniesli článok o tom, že si Slováci všimli zmenenú chuť obľúbeného nápoja. Ľudia sa sťažovali, že kofola im začala chutiť akosi inak. „Zhoršila sa kofola, alebo sa mi to len zdá?“ pýtal sa autor príspevku, pričom viacerí súhlasili, že niečo sa zmenilo.
Niektorí porovnávali čapovanú kofolu s tou vo fľašiach a priznali, že hoci čapovanú majú radi, tá vo fľaši im nechutí. S otázkou, či sa niečo zmenilo a či registruje od zákazníkov sťažnosti, sme sa obrátili aj na samotnú Kofolu. Manažérka komunikácie Jana Ptačinská Jirátová nám odpovedala, že situáciu v tom čase overila a Kofola neeviduje rastúcu tendenciu, čo sa reklamácií týka.
„Naša Kofola má dlhodobo veľmi pozitívnu spätnú väzbu od spotrebiteľov, receptúru určite nemeníme. Snažíme sa počúvať potreby zákazníkov, sledovať aktuálne nápojové trendy a reagovať na dopyt,“ reagovala pre interez.
Aká je nová kofola?
Už v predošlej diskusii viacero Slovákov hodnotilo, že im chutí Kofola Nulka. Na Reddite sa tentoraz objavil príspevok v českej komunite, v ktorom sa autor pýta, aká je nová kofola. Zaujíma ho, či je lepšia ako predošlá, pretože tá mu nechutila.
Jana Ptačinská Jirátová sa už predtým pre interez vyjadrila, že Kofola reaguje na podnety konzumentov a na trh uviedla nový nápoj s názvom Kofola Nulka. „Aj preto sme tento rok uviedli napríklad Kofolu Nulku, ktorá je na rozdiel od Kofoly Original úplne bez cukru,“ vysvetlila.
Ľudí to rozdelilo na dva tábory
Viacerí komentujúci sa zhodujú na tom, že predchádzajúca verzia kofoly original za veľa nestála, kofola nulka si ich ale celkom získala. Ľudia chvália možnosť dať si nápoj, ktorý je síce sladený, no je bez cukru.
Niektorí sú ale naďalej nespokojní a myslia si, že to jednoducho nie je ono a po vypití ostáva pachuť, ktorá im príliš nesadla. Špekulujú, či to, čo cítia, nie je sladidlo. Nájdu sa takí, ktorí ostro kritizujú a dávajú najavo nespokojnosť. Dokonca zachádzajú tak ďaleko, že nedopitý nápoj vyliali. Viacerí sa aj tak vždy vrátia ku klasickej kofole, no aby nemali výčitky svedomia z konzumácie cukru, pijú ju len s mierou.
Nahlásiť chybu v článku