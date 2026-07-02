Navštívili sme jednu z košických ikon: Vynovená vyhliadková veža vyvolala kontroverziu

Vyhliadková veža Hradová patrí medzi miesta, ktoré aspoň raz za život hádam navštívil každý Košičan. A láka aj turistov. Nedávno prešla rekonštrukciou. My sme sa tam boli pozrieť.
Na vežu sa môžete pozrieť zdarma
Počas horúcich letných dní niekedy človeku dokáže skutočne pohladiť dušu krátky výlet mimo mesta, ideálne niekam do lesa. My sme sa rozhodli navštíviť košickú Vyhliadkovú vežu Hradová. Je to ikona, ktorá k mestu na východe Slovenska neodmysliteľne patrí už desaťročia. Z webu mesta Košice sa dozvedáme, že na mieste pôvodne stála vyhliadková veža už od roku 1909, avšak z dreva. Oceľová konštrukcia ju nahradila v roku 1987.
V septembri minulého roka prešla rekonštrukciou. Kontroly totiž ukázali technické nedostatky, ktoré sa týkali takmer všetkých častí veže. Mesto v máji informovalo o jej dokončení. Pribudlo nové osvetlenie, opravili sa elektrické rozvody a modernizáciou prešiel aj návštevnícky systém. Pribudol aj potrubný telefón, ale aj ďalekohľady (v čase našej návštevy nebolo ich použitie spoplatnené).
Dnes už si teda návštevníci môžu užiť výhľad na mesto z vynovenej vyhliadky. Hoci web mesta písal ešte minulý rok o zakupovaní vstupenky, v čase našej návštevy sme sa na vežu dostali zdarma.
Krátky nenáročný výlet
Vežu nie je ťažké nájsť a v čase, keď sme sem prišli, na parkovisku nebolo priveľa áut. Po vystúpení nás čakala krátka prechádzka lesom. Bola vskutku príjemná a na viacerých miestach sme našli umelecké diela vyrezávané z dreva.
Prišli sme sem v čase, kedy už deti uzavreli školský rok, no ešte nemali vysvedčenia, a tak vyrážali na výlety. Pod vežou boli v ohrádke kozy, z ktorých sa tešili najmä deti na výlete. Všade boli rozmiestnené lavičky, na ktorých bolo možné si chvíľku posedieť. Veža sa nachádza vo výške 466 metrov a je vysoká 21,5 metra. Ak sa chcete dostať až nahor, musíte zdolať 98 schodov.
Pod vežou môžete objavovať zaujímavosti na náučných chodníkoch a pozrieť si niekoľko drevených historických domčekov. Po okolí bolo roztrúsených viacero miest na opekanie. Nájdete tu aj pódium a lavičky, tie však momentálne pôsobia zanedbane. Dosky na pódiu sú poohýbané a tráva medzi lavičkami je nepokosená.
Niektorí Košičania sú nespokojní
Hoci okolie veže bolo relatívne čisté, žiaľ, predsa sa len tu a tam povaľovali odpadky, ale dokonca aj odhodené kusy oblečenia. Niet ale pochýb o tom, že samotný výhľad na mesto z vrchu veže je skutočne pekný. Nenáročný výlet vám nezaberie veľa času a v horúčavách les predsa len poskytuje trochu príjemnejšie útočisko ako paneláky.
Rekonštrukcia a slávnosti, ktoré sprevádzali jej dokončenie, vyvolali v Košičanoch zmiešané pocity. Niektorí kritizovali vysvietenie veže, ale aj to, že sa jej otvorenia zúčastnili profesionálni tanečníci a zahral na nej aj DJ.
Oplatí sa sem vyraziť?
Kritikom prekáža, že sa v lese rušili zvieratá nadmerným hlukom a svetlom, len aby sa spropagovalo znovuotvorenie veže. Magistrát mesta Košice ale vystúpenia obhajoval slovami, že trvali len krátko a hluk nenarušil život v lesoparku. Našlo sa ale aj mnoho ľudí, ktorí na sociálnych sieťach písali, že sú hrdí na to, že sa v okolí Košíc niečo deje a vynovená vyhliadková veža sa im páči.
V podstate spokojní sme odchádzali aj my. Výstup na vyhliadkovú vežu síce nie je nič, čo by vám takpovediac „odpálilo dekel“, no ak chcete na chvíľu niekam vyraziť, nevidíme dôvod, preto sa nepokochať výhľadmi z veže. Mesto informuje, že je prístupná nonstop.
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