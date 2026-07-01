Na kúpaliskách chcú kontrolovať plavky, bydlisko, či vlastné jedlo: Kontroverzné novinky vyvolali vlnu kritiky

K letu neodmysliteľne patria aj kúpaliská a bazény. Obzvlášť v neznesiteľných horúčavách, ktoré v posledných dňoch sužujú nielen Slovensko, ale aj ďalšie časti Európy. Niektoré slovenské kúpaliská ale nezvládajú obrovský nápor ľudí túžiacich po osviežení a zavádzajú nové pravidlá.
Kontrola plaviek pri vstupe
Na Facebooku sa na oficiálnej stránke mesta Humenné objavil oznam, ktorý rozdelil ľudí na dva tábory. „Chceme KÚPALISKO plné aj čisté!“ hlási sa v ňom. Mesto informuje, že počas posledného júnového týždňa len za dva dni navštívilo kúpalisko až 1 800 ľudí. Nezaobišlo sa to však bez problémov.
„OD UTORKA 30. JÚNA musíme zaviesť isté opatrenia, lebo areál po odchode ľudí ostal plný neporiadku, špinavý!“ dozvedáme sa. Po novom sa podľa informácií z príspevku budú pri vstupe kontrolovať plavky. Ľudia na sebe musia mať skutočne plavky a nie látkové šortky či trenky. Do areálu po novom nie je dovolené ani nosiť so sebou tašky jedla a nápojov, ktoré sú hlavným zdrojom neporiadku.
Mesto Humenné avizuje, že v areáli kúpaliska sú k dispozícii bufety s občerstvením, stoly, ale aj smetné koše. „Na dodržiavanie poriadku, pravidiel a hygienických noriem budú dohliadať aj členovia SBS. Ďakujeme za pochopenie!“ uzatvára mesto.
Spustila sa ostrá kritika
Rozhodnutie vyvolalo búrlivé reakcie a pod príspevkom v krátkom čase pribudli desiatky komentárov. „Musel som si urobiť screenshot, lebo neverím, že mesto niečo takéto pustilo do éteru verejne,“ nechápe jeden z komentujúcich. Ďalšia z komentujúcich si myslí, že cena za občerstvenie na kúpalisku je privysoká. Vraj sa nečuduje, že pri takých cenách napríklad za langoše si ľudia jedlo nosia so sebou.
Pridávajú sa ďalší, ktorí píšu, že nemajú záujem konzumovať predražené jedlo z bufetu. Nájdu sa ale takí, ktorí zmenu vítajú. Považujú za absurdné, že poobede bolo na kúpalisku toľko ľudí, že sa v bazéne dalo pomaly už len stáť. Iní si myslia, že riešením by mohlo byť vyššie vstupné, avšak so zľavou pre obyvateľov, ktorí majú trvalé bydlisko v meste.
Diskriminácia a ceny ako pri mori
„Všetci tí, ktorí píšete, že by mali púšťať iba občanov mesta Humenné. Strašne by som chcel vidieť vaše tváre, keby vám v Maďarsku napr. (Nyíregyházi) povedali, že nemôžete vstúpiť, lebo máte inú farbu pleti, iný jazyk a inú vôňu,“ reaguje jeden z používateľov sociálnej siete. Zároveň ale kritizuje ceny, ktoré sú vraj ako pri mori. Viacerí vyjadrili názor, že po zavedení nových pravidiel sa už radšej pôjdu okúpať inde.
O stanovisko sme požiadali aj samotné mesto Humenné. “Posledný júnový víkend znamenal pre letné kúpalisko v Humennom návštevu viac než 1 800 ľudí. Správa rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) vzhľadom na predpoveď počasia bola na tento nápor pripravená, nemilo však zamestnancov zaskočil vzhľad kúpaliska, neporiadok a špina, ktoré v areáli po uzatvorení ostali. Ešte stále je nutné niektorým návštevníkom vysvetľovať, čo sú – ako vyzerajú plavky, že v látkových šortkách, trenírkach alebo v tričku je zakázané vstúpiť (skákať) do bazéna,” vysvetlil pre interez PaedDr. Marián Škuba z Kancelárie primátora.
“Tiež bolo zistené, že nie všetci návštevníci používajú WC. Preto bolo žiadúce, že SRaŠZ pristúpila od utorka 30. júna k opatreniam, ktoré majú pomôcť dodržiavaniu prevádzkového poriadku a hygiene. Hneď v prvý deň (návštevnosť cca 400 ľudí) sa opatrenia stretli s pochopením návštevníkov, k žiadnym nezhodám nedošlo. Posilnené boli stavy vlastných zamestnancov, aktuálne SRaŠZ využíva aj služby SBS,” dozvedáme sa.
“Na margo kontroly jedál sa myslí kontrola nadmerného množstva, lebo niektorí návštevníci prinášali plné tašky jedla a občerstvenia. A práve z týchto dôvodov vznikal nadmerný neporiadok, ktorý po sebe zanechali. Určite nie je zakázané doniesť si jedlo – ovocie v potravinovej dóze či vodu vo fľaši,” zdôrazňuje PaedDr. Škuba.
Zmenu zavádza aj Kežmarok
Zmeny zavádzajú aj ďalšie kúpaliská, napríklad kúpalisko v Kežmarku. Mesto Kežmarok – Oficiálna stránka, na Facebooku uverejnila oznam, v ktorom hlási, že po novom sa môžu prísť okúpať už len ľudia, ktorí majú v Kežmarku trvalé bydlisko. Reaguje tak vraj na sťažnosti obyvateľov.
Ostré reakcie na seba opäť nenechali dlho čakať. Niektorí ľudia hovoria o diskriminácii a riešenie označujú za choré. Vraj sa isto dá nájsť aj iné riešenie, len sa nad ním treba lepšie zamyslieť. Ďalší ale na ňom nevidia nič zlé. Kežmarské kúpalisko je vraj malé a jeho kapacita nie je nekonečná.
Ďalší ale poukazujú na situácie, kedy je človek rodený Kežmarčan, no trvalé bydlisko má v zahraničí. Pýtajú sa, kam by sa teda mali ísť okúpať, ak prídu k príbuzným na návštevu. A čo v prípade, ak prídu na návštevu k starým rodičom vnúčatá z iného mesta? Viacerí si myslia, že by malo stačiť jednoducho vykazovať z kúpaliska ľudí, ktorí nedodržia pravidlá, nech sú odkiaľkoľvek.
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