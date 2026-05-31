„Kauza Šimečkovej matky nie je kauza Michala Šimečku,“ hovorí Korčok. Dostávajú sa von faktúry, ktoré nemá ani on sám

Kauza Šimečkovej matky nie je kauza Michala Šimečku. Zdôraznil to podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Korčok v relácii televízie JOJ 24 Politika 24. Reagoval tak na to, či môže progresívcom uškodiť, keď bude Šimečka naďalej vo funkcii predsedu hnutia. Korčok podotkol, že Šimečka o tejto kauze zreteľne komunikuje a neodtláča ju od seba v zmysle, že by sa zastával matky. „Veď on o svojom najbližšom hovorí ‚padni komu padni´,“ dodal Korčok.
Podľa Korčoka má táto kauza len prekryť kauzy súčasnej koalície. „Dostávajú sa von informácie od finančnej správy a iných úradov. Faktúry sa dostávajú von, ktoré nemá ani sám Michal Šimečka. Toto nie je kauza Šimečku,“ povedal Korčok. Otázka predsedu PS je podľa jeho slov vyriešená.
Podľa neho má oslabiť lídra
„Strana je konsolidovaná zomknutá, máme tieňovú vládu, funkčný parlamentný klub a pracujeme na programových veciach. My sme po tejto stránke skonsolidovaní,“ doplnil podpredseda PS. To, na čo to v skutočnosti poukazuje, je podľa neho zúfalstvo koalície a osobitne premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
„On sám cíti, že nemá čo dať a nevie nič robiť s cenami, ktoré ľudí trápia a nevie okecať, že sa rozpadá prešovská nemocnica, tak sa to prekrýva takýmito vecami,“ upozornil Korčok, ktorý verí, že ľudia rozumejú tomu, že ide o kauzu, ktorá slúži jedinej veci – oslabeniu lídra preferenčne najsilnejšej opozičnej strany.
PS sa začne rozprávať s Demokratmi o spájaní pred voľbami
Progresívne Slovensko sa začne rozprávať s Demokratmi o možnom spájaní pred parlamentnými voľbami, vyhlásil to podpredseda hnutia Ivan Korčok. Príkladom by to podľa neho mohlo byť aj pre ostatné opozičné strany. Podotkol však, že keďže niektoré strany neprejavili ochotu, k spoločnému programu dodnes nedošlo. V hnutí podľa Korčoka zatiaľ nehovoria o SDK 2.0 ani o inej forme spájania.
„S blížiacim sa termínom volieb verím v zodpovednosť ostatných strán, v tomto prípade SaS, KDH, lebo s Demokratmi sa rozprávať ideme, tí prejavili ochotu,“ povedal Korčok. Myslí si, že v rámci spoločného programu majú opozičné strany prienik napríklad v zahraničnej politike. „Za Progresívne Slovensko hovorím, že my sme pripravení zajtra si sadnúť k týmto veciam, aby sme sa o nich rozprávali, ale vôľa musí byť aj u ostatných opozičných strán,“ uviedol.
Nahlásiť chybu v článku