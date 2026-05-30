Takáč chystá odškodnenie za sucho: Kritizuje ministra Šutaja Eštoka

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Petra Sušaninová
TASR
O prostriedky požiadal Európsku komisiu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje odškodnenie farmárov v súvislosti so suchom. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Diskutoval s poslancom NR SR Ivanom Štefunkom (PS), ktorý mu vyčítal, že rezort nie je na krízy vopred pripravený.

Štefunko hovorí o vyhadzovaní peňazí

Pri odškodňovaní poľnohospodárov sú podľa Takáča v hre prostriedky z rezervného fondu. „Požiadali sme Európsku komisiu o tieto finančné prostriedky, ale musíme počkať, kým budeme vedieť vyčísliť škody. Plus, samozrejme, potom môžeme odškodňovať a dávať aj spoluúčasť zo štátneho rozpočtu, čiže môže to byť kombinácia týchto dvoch zdrojov finančných prostriedkov,“ priblížil s tým, že ministerstvo chystá mechanizmy, ako tieto prostriedky doručiť.

Podľa Štefunka už mohli byť takéto mechanizmy pripravené. Zásadné tiež podľa neho je, aby sa riešilo zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt podobný PPP projektom pri mostoch.

Politici v relácii hovorili aj o vápnení lesov. Podľa Štefunka nie je presvedčivý dôkaz o tom, že by to bolo prospešné a ide doslova o vyhadzovanie peňazí. Takáč oponoval, že také opatrenia sa robia aj v Českej republike a v Nemecku, zároveň ide o opatrenie zapísané v strategickom pláne a tie prostriedky sa nedajú využiť na hocičo.

Foto: TASR/Dano Veselský

Cieľom je, aby sa zmenila vláda

Takáč ubezpečil, že financovanie cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov nie je ohrozené, s čím súhlasil aj Štefunko. Za nepravdivú Takáč označil informáciu, že agentúra by mala najneskôr v júni prejsť do režimu podmienenej akreditácie. Štefunko uviedol, že aj keď Takáčov rezort rieši s Európskou komisiou šesť chybných projektov, nerieši personálne problémy, na ktoré komisia upozornila.

Štefunko, ktorý je podpredsedom PS, uviedol, že je spokojný s výsledkami predsedu PS Michala Šimečku. Vyjadril sa aj k možnému spájaniu opozičných síl. „PS sa bude snažiť o to, aby neprepadol žiaden opozičný hlas a z toho vychádzajú naše aktivity spájania sa opozičných strán. Je rok a pol do volieb, uvidíme, ako to dopadne. My nehovoríme, že to je na 100 %,“ priblížil. Cieľom podľa neho je, aby sa na Slovensku zmenila vláda. Takáč uviedol, že Smer-SD pôjde do volieb samostatne a je presvedčený, že ich vyhrá.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Takáč sľubuje lepšie verejné financie

Politici sa vyjadrili aj k aktuálnym politickým témam. Takáč, ktorý je podpredsedom Smeru-SD, kritizoval, že koaliční partneri začali verejne hovoriť o svojich požiadavkách na ďalší rozpočet bez toho, aby sa na tom dohodli v koalícii. Reagoval tak napríklad na vyjadrenie ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, ktorý povedal, že bez zvýšenia platov policajtov neschvália budúcoročný rozpočet. Takáč je tiež presvedčený, že verejné financie súčasná vláda odovzdá v lepšom stave, ako ich dostala.

Štefunko kritizoval, že energopomoc sa ani po úpravách netýka ľudí, ktorí vykurujú drevom. To sú pritom často tie najzraniteľnejšie domácnosti. Odmieta aj návrh Šutaja Eštoka, aby ľudia bez ukončenej strednej školy nemohli mať vodičský preukaz. V krajine, kde je zlá infraštruktúra, je to podľa neho zbytočné obmedzenie mobility.

Takáč potvrdil, že balíček prorastových opatrení pôjde na vládu v stredu po schválení tripartitou a potom ako jeden zákon v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnu schôdzu parlamentu. Štefunko povedal, že sa k nim nevie vyjadriť, pretože nie sú verejné. Obaja diskutujúci sa zhodli, že ak by americký prezident Donald Trump napadol Kubu, bolo by to porušením medzinárodného práva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Talianske mesto zakázalo koncerty Kanyeho Westa a Travisa Scotta: Má obavy o bezpečnosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac