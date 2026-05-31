Príďte sa sem okúpať: Známe kúpele otvárajú sezónu, lakajú na pestrý program

Bardejovské Kúpele

Foto: SITA

Michaela Olexová
Tip na výlet
Otvorenie sezóny a požehnanie prameňov patrí medzi najvýznamnejšie spoločenské udalosti roka v Bardejovských Kúpeľoch.

V piatok 5. júna 2026 sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutoční slávnostné otvorenie 29. kúpeľnej sezóny. Program sa začne o 14:00 požehnaním minerálnych prameňov v priestoroch kúpeľnej kolonády. Obradu sa zúčastnia predstavitelia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej aj evanjelickej cirkvi z okresu Bardejov.

Podujatie je prístupné širokej verejnosti. V tlačovej správe o tom informuje ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Slovenská obec patrí medzi najkrajšie miesta v krajine: Vyrazte sem na výlet
2.
Krásne slovenské pláže otvárajú letnú sezónu: Už za 4 € sa tu okúpete pod holým nebom
3.
Budete sa cítiť ako pri mori. Už zajtra otvorí prvé kúpalisko v Košickom kraji brány na túto sezónu
Zobraziť všetky články (138)

V lete 2026 sa môžu návštevníci tešiť na veľa

„Večerný program sa bude konať na letnom kúpalisku, kde je z dôvodu kapacity vstup opäť len pre pozvaných hostí. Od 17:00 je vstup pre VIP hostí a partnerov, od 19:00 pre zamestnancov a vybraných kúpeľných hostí. Večer vyvrcholí koncertom hlavnej hudobnej hviezdy sezóny. Súčasťou programu bude vatra, ohňostroj a po 22:00 aj tanečná zábava. Podujatie sa uskutoční za každého počasia,“ dopĺňa T. Šatanková.

Otvorenie sezóny a požehnanie prameňov patrí medzi najvýznamnejšie spoločenské udalosti roka v Bardejovských Kúpeľoch. Počas leta 2026 čaká návštevníkov pestrý kultúrny program vrátane promenádnych koncertov, výstav kvetov, 23. ročníka Bardejovských kúpeľných dní, 23. Alžbetínskeho dňa, Kúpeľnej dychovky a 13. ročníka Hornošarišského vínneho festivalu.

Bardejovské Kúpele sú zároveň obľúbeným miestom pre oddych, liečbu, relax, turistiku, cyklistiku aj gastronómiu. Kúpeľný park, kolonáda a udržiavané chodníky poskytujú ideálne podmienky na aktívny oddych.

Otvoriť galériu (5)

Bardejovské Kúpele, a.s. patria medzi najnavštevovanejšie kúpeľné zariadenia na Slovensku. Zamestnávajú približne 355 pracovníkov a ponúkajú ubytovaciu kapacitu 1 150 lôžok. K dispozícii sú dva wellness komplexy – väčší v hoteli Ozón a menší v hoteli Alexander. V letnej sezóne je otvorený aj vonkajší bazén.

Kúpele sa pýšia najširším indikačným spektrom na Slovensku. V krytej kolonáde sa nachádza osem prameňov využívaných na pitné kúry. V minulosti ich navštívili významné osobnosti ako cisárovná Alžbeta, cisár Jozef II., Mária Lujza, ruský cár Alexander I. či poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska.

Letnú sezónu otvorili aj krásne slovenské pláže a vy sa tu už za 4 € okúpete pod holým nebom. Patria medzi najobľúbenejšie letné rekreačné zóny na západnom Slovensku. A ak žijete mimo tejto oblasti, určite stojí za to zvážiť, či im nedáte šancu aj vy.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Krásne slovenské pláže otvárajú letnú sezónu: Už za 4 € sa tu okúpete pod holým…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac