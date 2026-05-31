Príďte sa sem okúpať: Známe kúpele otvárajú sezónu, lakajú na pestrý program

V piatok 5. júna 2026 sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutoční slávnostné otvorenie 29. kúpeľnej sezóny. Program sa začne o 14:00 požehnaním minerálnych prameňov v priestoroch kúpeľnej kolonády. Obradu sa zúčastnia predstavitelia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej aj evanjelickej cirkvi z okresu Bardejov.
Podujatie je prístupné širokej verejnosti. V tlačovej správe o tom informuje ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.
V lete 2026 sa môžu návštevníci tešiť na veľa
„Večerný program sa bude konať na letnom kúpalisku, kde je z dôvodu kapacity vstup opäť len pre pozvaných hostí. Od 17:00 je vstup pre VIP hostí a partnerov, od 19:00 pre zamestnancov a vybraných kúpeľných hostí. Večer vyvrcholí koncertom hlavnej hudobnej hviezdy sezóny. Súčasťou programu bude vatra, ohňostroj a po 22:00 aj tanečná zábava. Podujatie sa uskutoční za každého počasia,“ dopĺňa T. Šatanková.
Otvorenie sezóny a požehnanie prameňov patrí medzi najvýznamnejšie spoločenské udalosti roka v Bardejovských Kúpeľoch. Počas leta 2026 čaká návštevníkov pestrý kultúrny program vrátane promenádnych koncertov, výstav kvetov, 23. ročníka Bardejovských kúpeľných dní, 23. Alžbetínskeho dňa, Kúpeľnej dychovky a 13. ročníka Hornošarišského vínneho festivalu.
Bardejovské Kúpele sú zároveň obľúbeným miestom pre oddych, liečbu, relax, turistiku, cyklistiku aj gastronómiu. Kúpeľný park, kolonáda a udržiavané chodníky poskytujú ideálne podmienky na aktívny oddych.
Bardejovské Kúpele, a.s. patria medzi najnavštevovanejšie kúpeľné zariadenia na Slovensku. Zamestnávajú približne 355 pracovníkov a ponúkajú ubytovaciu kapacitu 1 150 lôžok. K dispozícii sú dva wellness komplexy – väčší v hoteli Ozón a menší v hoteli Alexander. V letnej sezóne je otvorený aj vonkajší bazén.
Kúpele sa pýšia najširším indikačným spektrom na Slovensku. V krytej kolonáde sa nachádza osem prameňov využívaných na pitné kúry. V minulosti ich navštívili významné osobnosti ako cisárovná Alžbeta, cisár Jozef II., Mária Lujza, ruský cár Alexander I. či poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska.
