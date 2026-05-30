Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto

Nejeden Slovák sníva o živote na opačnom konci sveta – v Austrálii. Nedávno sme vám v rozhovore predstavili aj Češku Stephanie, ktorá Čechom, ale aj Slovákom túžiacim po novom začiatku, pomáha zvládnuť začiatky v tejto krajine. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, koľko Austrálčanov by sa, naopak, prisťahovalo na Slovensko? Jesse Watt sa pre tento krok rozhodol a hoci je tu zatiaľ len krátko, prezradil nám, aké sú jeho dojmy a čo si u nás obľúbil.
Jesse nedávno uverejnil na Facebooku príspevok, v ktorom písal, že sa práve prisťahoval na Slovensko, no ako filmový skladateľ si so sebou priviezol veľké množstvo klávesov. Spolupracoval už aj s renomovanými režisérmi, napríklad s držiteľom Oscara Jamesom Reedom, ale aj s Abrahamom Joffeom.
Teraz pátra po hudobníkoch a ďalších kreatívnych ľuďoch, s ktorými by si mohol zahrať, alebo hoci len vypiť kávu a pozhovárať sa. My sme Jesseho oslovili, chceli sme totiž vedieť, čo ho na Slovensko priviedlo a ako sa tu zatiaľ má, čo sa mu pozdáva a čo zase pomenej.
Odkiaľ pochádzate a prečo ste sa rozhodli prísť na Slovensko? Ako dlho ste už tu?
Pochádzam zo Sydney v Austrálii. Moja partnerka je Slovenka a rozhodli sme sa presťahovať bližšie k jej rodine. Pracujem ako hudobný skladateľ pre film, televíziu a hudobné súbory a Európa ma kreatívne veľmi priťahovala. Chcel som byť bližšie k bohatej kultúre klasickej hudby, spolupracovať s hudobníkmi a hudobnými telesami a nasávať krajinu, architektúru a tradície, ktoré formovali veľkú časť umenia a hudby počas histórie.
Chcel by som tu ďalej rozvíjať svoje podnikanie. Aktuálne pracujem na platforme, ktorá prepája klasických hudobníkov s filmovými projektmi a pomáha im dostať ich hudbu do filmov a dokumentov. Sme tu zatiaľ asi len týždeň, takže mnohé je tu pre nás ešte úplne nové a všetko ešte spoznávame.
Zároveň sme zistili, že Bratislava ponúka neuveriteľnú kvalitu života a dobrý pomer hodnoty a nákladov, najmä v porovnaní s blízkymi metropolami ako Viedeň a Praha, pričom nás stále udržiava prepojených so širšou európskou kreatívnou scénou.
Zažili ste po príchode nejaký kultúrny šok? Čo vás tu zatiaľ najviac prekvapilo?
Najviac ma úprimne prekvapilo to, aké je Slovensko vskutku krásne. A to nielen príroda, ale aj mestá. Všetko na mňa pôsobí veľmi čisto, organizovane a pokojne. Architektúra, ulice, nákupné centrá aj verejné priestory, všetko vyzerá byť veľmi dobre udržiavané. Nepovedal by som, že som zatiaľ zažil veľký kultúrny šok. Tempo života je tu podľa mňa o niečo pokojnejšie než v Sydney, čo mi vlastne vyhovuje a užívam si to.
Ako vnímate ceny bývania či jedla, ale aj platy na Slovensku?
