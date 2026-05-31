Autobus začal po havárii horieť, zahynul aj 9-mesačný chlapček. Hlásia desiatky zranených

Zuzana Veslíková
TASR
Z Turecka prichádzajú smutné správy.

V noci na nedeľu začal po havárii horieť autobus v západnom Turecku, pričom zahynulo osem ľudí vrátane 9-mesačného chlapčeka, píše TASR podľa agentúry AP.

Hlásia mŕtvych, aj desiatky zranených

Autobus spoločnosti Pamukkale Tourism narazil o 1.40 h miestneho času do diaľničných zvodidiel v provincii Denizli, keď prevážal 38 cestujúcich a troch zamestnancov z Izmiru do stredomorského mesta Antalya, uviedla tlačová agentúra Demiroren.

Medzi mŕtvymi je 50-ročný vodič a otec chlapčeka, zranených bolo približne 33 ľudí. Sobota bola posledným dňom moslimského sviatku obetovania Íd al-adhá, s ktorým súvisí aj hustejšia doprava, keď ľudia cestujú za rodinou a na dovolenku. Vtedy bývajú častejšie aj dopravné nehody.

Kontrola našla v Lidli nevyhovujúce mäso, bolo stiahnuté z predaja. Následne ho zlikvidovali

Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
