Turistka v Chorvátsku zbadala jedovatú medúzu. Ak vás popŕhli, nepanikárte

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Tento jav nie je ničím výnimočným. No je dobré dávať si pozor.

Čoskoro sa mnohí Slováci dočkajú vytúženej dovolenky v Chorvátsku. No jedno je isté – popáleninu od medúzy si domov ako suvenír nechce odniesť nikto z nich. 

Denník Kronen Zeitung pred niekoľkými dňami informoval o skúsenosti rakúskej turistky, ktorá pri plávaní v Jadrane uvidela jedovatú medúzu a podelila sa o svoju skúsenosť.

Na tento „objav“ narazila neďaleko mesta Poreč na Istrii a dokonca sa jej ju podarilo odfotografovať. Ako uvádza CNN, konkrétne išlo o medúzu kompasovú (Chrysaora hysoscella) a kontakt s ňou môže spôsobovať popáleniny. Dokonca aj s mŕtvym jedincom, preto sa ich za žiadnych okolností nedotýkajte.

Výskyt medúz v Chorvátsku nie je ničím výnimočným

Počas minuloročnej letnej sezóny sme vás informovali o nepríjemnom incidente, pri ktorom medúza popŕhlila dieťa na obľúbenej pláži Rezalište pri Brodarici, ktorú vyhľadávajú najmä rodičia s deťmi

Viacerí rodičia následne potvrdili, že výskyt medúz na tejto pláži nie je ničím výnimočným. Mnohí tam zažili podobné situácie, niektorí dokonca opakovane. Dokonca tam návštevníci zazreli aj spomínanú medúzu kompasovú, druh, ktorý sa v Jadranskom mori vyskytuje čoraz častejšie.

Netreba panikáriť

Teplé more jej výskytu výrazne napomáha, a keďže má priesvitné telo, vo vode si ju tak ľahko nevšimnete. Kontakt si väčšinou človek všimne až vo chvíli, keď je už neskoro a pocíti pálivú a ostrú bolesť. Najčastejšie príznaky po kontakte s medúzou sú svrbenie, začervenanie, opuch, bolesť a niekedy aj kŕče, ktoré sa môžu rozšíriť do rúk či nôh. Prvá pomoc spočíva v opláchnutí postihnutého miesta morskou vodou a prípadnom odstránení zvyškov pinzetou.

Dôležité je nedrhnúť miesto poranenia a niekoľko dní sa vyhýbať priamemu slnku. Pomôcť môžu studené obklady, lieky proti bolesti a antihistaminiká na zmiernenie svrbenia. Ak sa objaví nevoľnosť, bolesti brucha, závraty, slabosť či problémy s dýchaním, treba okamžite vyhľadať lekára. Aj keď sa môže zdať, že ide len o drobné zranenie, u citlivejších ľudí môže reakcia rýchlo prerásť do vážnejších problémov.

