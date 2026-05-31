Najsmrtiacejšie El Niño v dejinách zabilo 23 000 ľudí: V podobnej sile môže udrieť znova už čoskoro

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Škody, ktoré napáchalo, boli masívne.

Svet sa pripravuje na El Niño, ktoré by mohlo byť mimoriadne ničivé. Vedci ale dúfajú, že nedosiahne rozmery toho, ktoré ľudstvo zažilo v období od mája 1997 do júna 1998. Išlo o najničivejšie a najnákladnejšie El Niño v histórii.

El Niño prekonával rekordy

Ako informuje web IFL Science, už koncom roka 1996 bolo jasné, že sa deje niečo zvláštne. Prostredníctvom siete ukotvených bójí rozmiestnených po celom Tichom oceáne začali meteorológovia zaznamenávať rastúce teploty oceánu. To zvyčajne naznačuje návrat El Niña, no tieto údaje boli mimoriadne nezvyčajné.

Ilustračná foto: Unsplash

Do februára 1997 sa pás teplej vody tiahol cez Tichý oceán, takmer od pobrežia Peru až po Novú Guineu, čo predstavuje vzdialenosť vyše 11 000 kilometrov. Teplotné anomálie pod hladinou boli čoraz výraznejšie. Napokon do nevídaných výšok vystrelili aj teploty na hladine.

El Niño je komplexný klimatický jav, ktorý sa vyznačuje zvýšenými teplotami oceánu a atmosférickým tlakom v strednej a vo východnej časti Tichého oceánu. Výrazne ovplyvňuje počasie po celom svete. A v rokoch 1997 a 1998 bol vplyv extrémny.

Krajiny bojovali s chorobami, búrkami, ale aj so suchom

Teploty stúpali čoraz vyššie a lámali rekordy. Tie boli potom opäť prekonané v roku 2016, no prepisujú sa čoraz častejšie. V mnohých častiach sveta viedol nárast teplôt k tomu, že vzduch nasýtený vlhkosťou stúpal, kondenzoval sa a prispieval k daždivému počasiu. V Afrike povodne rozbehli šírenie malárie, ale aj cholery.

S ochoreniami, ktoré zapríčinili premnožené komáre prenášajúce nebezpečné choroby, bojovala aj Južná Amerika. Zasiahnuté boli aj Čína, Japonsko, Filipíny a ďalšie krajiny. V iných častiach planéty zas ľudí sužovalo sucho.

Ilustračná foto: Unsplash

Jednou z oblastí, ktoré najviac postihol nedostatok zrážok, bolo povodie Amazonky. Sucho vyvolalo dlhotrvajúce lesné požiare a odlesňovanie. Viaceré americké štáty bičovala jedna búrka za druhou. Iné zas zažili najmiernejšiu zimu v dejinách. Meteorológovia obdobie nazvali „rokom bez zimy“. Chaos, ktorý nastal, mal globálne následky.

Bude sa tragédia opakovať?

Približne za rok zahynuli po celom svete tisíce ľudí v dôsledku povodní, sucha, hladomoru, požiarov, extrémnych horúčav a epidémií. Neexistujú presné štatistiky o počte obetí, ktoré by bolo možné priamo pripísať javu El Niño z rokov 1997/1998. Ich výpočet by bol veľmi zložitý, avšak uvádza sa, že má na svedomí 23 000 životov.

Utrpenie malo aj mnohé iné podoby. Odhaduje sa, že v niektorých najviac postihnutých krajinách sa miera chudoby zvýšila o 15 percent. Zatiaľ nie je jasné, či sa tento extrém zopakuje. Rok 2026 mu však môže šliapať na päty. V priebehu posledných mesiacov viaceré meteorologické organizácie uviedli, že je veľmi pravdepodobné, že sa El Niño vráti a udrie okolo júla tohto roka.

