Bolo počuť 2 výbuchy, zem sa triasla: Ľudia videli ohnivú guľu

meteor nove anglicko

Reprofoto: ilustračné, X (@RapidReport2025)

Michaela Olexová
TASR
Ľudia z oblasti od Delaware po Montreal počuli dvojitú explóziu, cítili, ako sa trasie zem či budovy, alebo videli ohnivú guľu.

Obyvateľov veľkej časti severovýchodu Spojených štátov prekvapili v sobotu dva výbuchy, ktoré podľa úradov spôsobil meteor. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) potvrdil, že nešlo o umelý objekt ako satelit alebo vesmírny odpad. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Americká meteorická spoločnosť (AMS) uviedla, že objekt, ktorý vstúpil do atmosféry niekde na hranici štátov New Hampshire a Massachusetts severne od Bostonu, mal šírku takmer jeden meter.

Zem sa triasla, ľudia počuli dvojitú explóziu

Organizácia dostala desiatky správ od ľudí z oblasti od Delaware po Montreal, ktorí počuli dvojitú explóziu, cítili, ako sa trasie zem či budovy, alebo videli ohnivú guľu. Podľa AMS nie je pravdepodobné, že objekt dopadol na zem, a aj v takom prípade by spadol do oceánu.

Predstavitelia NASA uviedli, že vstúpil do atmosféry o 14:06 miestneho času (20:06 SELČ) a pohyboval sa rýchlosťou približne 120 700 kilometrov za hodinu.

Pravdepodobne sa rozpadol asi 60 kilometrov nad zemou a podľa odhadov sa vtedy uvoľnila energia zodpovedajúca 300 tonám TNT, čo vysvetľuje zvuky výbuchov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vysoké Tatry sa otvárajú. Od pondelka budú opäť sprístupnené značené turistické chodníky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac