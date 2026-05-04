Kráľovná Slovenska Gwen McMullen pravdepodobne príde na Slovensko. Malo by to byť už onedlho

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorá sa má podľa Slovákov výzorom podobať s premiérom Robertom Ficom, na čo ona reagovala tak, že sa označila za kráľovnú našej krajiny, opäť pritiahla pozornosť. V novom videu totiž tvrdí, že na Slovensko zavíta už o pár týždňov.
Jej veličenstvo nás možno skutočne navštívi
Gwen McMullen dnes na svojom instagramovom profile zverejnila video, v ktorom tancuje na hit KGB od slovenskej speváčky Adely, ktorá aktuálne vystupuje na turné svetoznámej hudobníčky Demi Lovato.
Práve v spomínanom videu Gwen prezradila, že už onedlho by mala prísť na Slovensko. „Tancuj, ak máš všetky papiere podpísané a oficiálne ideš v júni na Slovensko stretnúť všetkých svojich nových priateľov,“ podelila sa na sociálnej sieti so svojimi sledovateľmi. Na čo ľudia v komentároch okamžite nadšene reagovali a odkázali jej, že sa tešia na stretnutie so svojou kráľovnou.
Zatiaľ však nie je úplne jasné, či sa jej veličenstvo na Slovensko skutočne chystá, alebo ide len o ďalší z jej vtipov.
