„V živote by som to nezaplatil.“ Ľudí pobúril poplatok 60 € za prenos jedla z bufetu

Ilustračná foto: Pexels/Unsplash

Michaela Olexová
„Vôbec sa nečudujem, že zavádzajú takéto opatrenia. Na každý zlý návyk ľudí musí vzniknúť pravidlo, ktoré ho obmedzí.“

Pasažieri na palube výletných lodí spoločnosti Costa Cruises údajne dostali upozornenie, že ak si budú z bufetu odnášať jedlo späť do kajút, môžu čeliť poplatku vo výške 60 eur.

Spoločnosť Costa Cruises, ktorá spadá pod Carnival Corporation a sídli v talianskom Janove, prevádzkuje plavby po Stredozemnom mori, v Karibiku aj pri pobreží Južnej Ameriky. Podľa údajov z blogu Crew Center mala informáciu o poplatku oznámiť prostredníctvom listu. Správu priniesol Independent.

„Doslova si vymýšľajú pravidlá za pochodu!“

„Na obmedzenom počte konkrétnych plavieb bolo na palube zverejnené oznámenie ako preventívne a odstrašujúce opatrenie v súlade s našimi existujúcimi pravidlami s cieľom podporiť zodpovedné správanie hostí,“ uviedol vo vyhlásení zástupca spoločnosti. Dodal, že Costa Cruises chce aj naďalej zabezpečiť hosťom kvalitný, bezpečný a príjemný zážitok. Zároveň pripomenul, že izbová služba zostáva na palube dostupná.

Hostia výletnej lode mali dostať list s upozornením, že „všetko jedlo sa musí konzumovať výlučne vo vyhradených jedálňach“. Spoločnosť zároveň uviedla, že jedlo do kajút môže doručovať iba personál izbovej služby vyškolený v hygienických postupoch. Za nerešpektovanie pravidla hrozí cestujúcim poplatok za upratovanie vo výške 60 eur.

Správa vyvolala medzi pasažiermi silné reakcie a v diskusných vláknach sa okamžite rozprúdila debata o tom, či je takéto riešenie primerané.

Ilustračná foto: Pexels

„Hm, podľa mňa je to v poriadku. Nie je nič horšie ako pohľad na prázdne taniere a šálky hromadiace sa na chodbách. Počas 47 plavieb som ani raz nemal potrebu nosiť si jedlo do kajuty,“ napísal skúsený cestovateľ.

Iní sú však naštvaní a tvrdia, že si dovolenku bez jedenia v kajute nevedia predstaviť. „Toto je šialené pravidlo. Občas si jednoducho chcete zobrať jedlo do kajuty – veď ste si za to zaplatili,“ reagoval jeden z komentujúcich. „Ľudia majú platiť za to, aby boli väzňami s jedlom ako vo väzení a pravidlami ako vo väzení,“ pridal sa ďalší.

„V živote by som tú pokutu nevyplatil,“ dodáva iný komentujúci s hnevom.

Člen posádky vysvetľuje, prečo opatrenie vzniklo

