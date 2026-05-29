„V živote by som to nezaplatil.“ Ľudí pobúril poplatok 60 € za prenos jedla z bufetu

Pasažieri na palube výletných lodí spoločnosti Costa Cruises údajne dostali upozornenie, že ak si budú z bufetu odnášať jedlo späť do kajút, môžu čeliť poplatku vo výške 60 eur.
Spoločnosť Costa Cruises, ktorá spadá pod Carnival Corporation a sídli v talianskom Janove, prevádzkuje plavby po Stredozemnom mori, v Karibiku aj pri pobreží Južnej Ameriky. Podľa údajov z blogu Crew Center mala informáciu o poplatku oznámiť prostredníctvom listu. Správu priniesol Independent.
„Doslova si vymýšľajú pravidlá za pochodu!“
„Na obmedzenom počte konkrétnych plavieb bolo na palube zverejnené oznámenie ako preventívne a odstrašujúce opatrenie v súlade s našimi existujúcimi pravidlami s cieľom podporiť zodpovedné správanie hostí,“ uviedol vo vyhlásení zástupca spoločnosti. Dodal, že Costa Cruises chce aj naďalej zabezpečiť hosťom kvalitný, bezpečný a príjemný zážitok. Zároveň pripomenul, že izbová služba zostáva na palube dostupná.
Hostia výletnej lode mali dostať list s upozornením, že „všetko jedlo sa musí konzumovať výlučne vo vyhradených jedálňach“. Spoločnosť zároveň uviedla, že jedlo do kajút môže doručovať iba personál izbovej služby vyškolený v hygienických postupoch. Za nerešpektovanie pravidla hrozí cestujúcim poplatok za upratovanie vo výške 60 eur.
Správa vyvolala medzi pasažiermi silné reakcie a v diskusných vláknach sa okamžite rozprúdila debata o tom, či je takéto riešenie primerané.
„Hm, podľa mňa je to v poriadku. Nie je nič horšie ako pohľad na prázdne taniere a šálky hromadiace sa na chodbách. Počas 47 plavieb som ani raz nemal potrebu nosiť si jedlo do kajuty,“ napísal skúsený cestovateľ.
Iní sú však naštvaní a tvrdia, že si dovolenku bez jedenia v kajute nevedia predstaviť. „Toto je šialené pravidlo. Občas si jednoducho chcete zobrať jedlo do kajuty – veď ste si za to zaplatili,“ reagoval jeden z komentujúcich. „Ľudia majú platiť za to, aby boli väzňami s jedlom ako vo väzení a pravidlami ako vo väzení,“ pridal sa ďalší.
„V živote by som tú pokutu nevyplatil,“ dodáva iný komentujúci s hnevom.
