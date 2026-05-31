Konečne vieme, čo je pravdepodobne hlavným faktorom dlhovekosti. Nesúvisí s cvičením ani so stravou

Túžite po dlhom a zdravom živote? Cvičíte a jete zdravo? No ak zanedbávate jeden dôležitý faktor, mali by ste to okamžite napraviť. Podľa odborníkov totiž na dlhovekosť vplýva viacero aspektov a jeden mimoriadne dôležitý sa im nedávno podarilo na základe vedeckého výskumu identifikovať.
Je vedecky dokázané, že strava a cvičenie ovplyvňujú dĺžku života, podľa nedávnej štúdie je však podstatné aj niečo iné, informuje ScienceAlert. Vedci z Oregonskej univerzity zdravia a vedy v decembri 2025 v časopise Sleep Advances publikovali vedeckú štúdiu, v ktorej uviedli, že pravdepodobne najdôležitejším faktorom dlhovekosti je spánok.
„Dobrý nočný spánok zlepší to, ako sa cítite, ale aj to, ako dlho budete žiť,“ uviedli vedci v štúdii
Výskumníci analyzovali údaje z prieskumov z celých Spojených štátov amerických, ktoré pokrývali roky 2019 až 2025, pričom mieru očakávanej dĺžky života porovnávali s hodnoteniami trvania spánku, ktoré uvádzali samotní pacienti.
Na vedomie brali aj premenné ako fyzická nečinnosť, úroveň vzdelania a pracovný status. Zistili však, že tieto premenné nemali výraznú súvislosť s dlhovekosťou, malo ju len fajčenie.
Minimálne sedem hodín
Vedci zistili, že menej ako sedem hodín spánku je nedostačujúcich. Ideálne by mal nočný spánok trvať sedem až deväť hodín.
Je však nutné dodať, že tento výskum je len observačnou štúdiou, čo znamená, že vedci ľudí iba dlhodobo pozorovali a sledovali ich návyky či zdravotný stav, no priamo nezasahovali do ich života ani im neurčovali, koľko majú spať. Preto nemožno so 100 % istotou tvrdiť, že menej spánku skracuje život. Avšak ukazuje, že spánok je významným ukazovateľom dlhodobého zdravia a pre naše telo je nevyhnutný. Má totiž vplyv aj na náš mozog a imunitu.
