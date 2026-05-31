Konečne vieme, čo je pravdepodobne hlavným faktorom dlhovekosti. Nesúvisí s cvičením ani so stravou

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Zdravie
Túto činnosť máte určite radi.

Túžite po dlhom a zdravom živote? Cvičíte a jete zdravo? No ak zanedbávate jeden dôležitý faktor, mali by ste to okamžite napraviť. Podľa odborníkov totiž na dlhovekosť vplýva viacero aspektov a jeden mimoriadne dôležitý sa im nedávno podarilo na základe vedeckého výskumu identifikovať. 

Je vedecky dokázané, že strava a cvičenie ovplyvňujú dĺžku života, podľa nedávnej štúdie je však podstatné aj niečo iné, informuje ScienceAlert. Vedci z Oregonskej univerzity zdravia a vedy v decembri 2025 v časopise Sleep Advances publikovali vedeckú štúdiu, v ktorej uviedli, že pravdepodobne najdôležitejším faktorom dlhovekosti je spánok.

Viac z témy Zdravie:
1.
Až 48 % prípadov rakoviny sa dá predísť. Zmeniť treba najmä dva návyky, ktorým holdujú niektorí Slováci
2.
Vedci prišli s výbornou správou. Identifikovali 3 malé zmeny, ktoré znižujú riziko infarktu a mŕtvice
3.
Vedci odhalili činnosť, ktorá spomaľuje starnutie. Nemá žiadny súvis so zdravým životným štýlom
Zobraziť všetky články (63)

„Dobrý nočný spánok zlepší to, ako sa cítite, ale aj to, ako dlho budete žiť,“ uviedli vedci v štúdii

Výskumníci analyzovali údaje z prieskumov z celých Spojených štátov amerických, ktoré pokrývali roky 2019 až 2025, pričom mieru očakávanej dĺžky života porovnávali s hodnoteniami trvania spánku, ktoré uvádzali samotní pacienti.

Na vedomie brali aj premenné ako fyzická nečinnosť, úroveň vzdelania a pracovný status. Zistili však, že tieto premenné nemali výraznú súvislosť s dlhovekosťou, malo ju len fajčenie.

Minimálne sedem hodín

Vedci zistili, že menej ako sedem hodín spánku je nedostačujúcich. Ideálne by mal nočný spánok trvať sedem až deväť hodín.

Ilustračné foto: Unsplash

Je však nutné dodať, že tento výskum je len observačnou štúdiou, čo znamená, že vedci ľudí iba dlhodobo pozorovali a sledovali ich návyky či zdravotný stav, no priamo nezasahovali do ich života ani im neurčovali, koľko majú spať. Preto nemožno so 100 % istotou tvrdiť, že menej spánku skracuje život. Avšak ukazuje, že spánok je významným ukazovateľom dlhodobého zdravia a pre naše telo je nevyhnutný. Má totiž vplyv aj na náš mozog a imunitu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci odhalili činnosť, ktorá spomaľuje starnutie. Nemá žiadny súvis so zdravým životným štýlom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac