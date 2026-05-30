Tragédia na turistike: 67-ročný turista upadol do bezvedomia, oživiť sa ho nepodarilo

Foto: Horská záchranná služba

Petra Sušaninová
TASR
Domov sa už nevráti.

Horskí záchranári z Martinských holí zasahovali v sobotu napoludnie pod Martinskými hoľami. Na červenom turistickom chodníku upadol 67-ročný muž do bezvedomia. Jeho priateľom, horským a ani zdravotným záchranárom sa ho nepodarilo oživiť. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke.

„Slovenský turista zaostal za skupinou, ktorá ho čakala na chodníku smerujúcom na Martinky, nemali s ním kontakt a rozhodli sa vrátiť. Muža našli v bezvedomí na zemi a keďže u neho neboli prítomné vitálne funkcie, začali s laickou resuscitáciou. Na miesto smerovali záchranári HZS slúžiaci na Martinských holiach, ktorí po príchode pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii vrátane použitia defibrilátora,“ informovala HZS.

Pomôcť mu nevedeli ani záchranári

O súčinnosť požiadali aj leteckých záchranárov, pre nepriaznivé poveternostné podmienky nemohol vrtuľník vzlietnuť. K pacientovi smerovali zdravotní záchranári z Vrútok, ktorí po príchode nadviazali na prácu horských záchranárov.

„Žiaľ, aj napriek veľkému úsiliu všetkých osôb podieľajúcich sa na záchrane života slovenského turistu lekár musel skonštatovať smrť. Telesné pozostatky transportovali na nosidlách a následne pomocou terénneho vozidla k stanici HZS na Martinských holiach, kde ich odovzdali polícii. Horská záchranná služba vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým,“ doplnili horskí záchranári.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Košiciach sa zrazili tri autá: Hlásia viacero ranených, na mieste sú záchranné zložky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac