Fico chce v „extrémne krátkej dobe“ prijať zákon týkajúci sa homosexuálnych manželstiev: Tvrdí, že nežijeme v normálnej dobe

Premiér Robert Fico (Smer-SD) dal v piatok (29. 5.) definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet. V utorok (2. 6.) sa má k legislatíve stretnúť tripartita, v stredu má o nej rokovať vláda (3. 6.). Predseda vlády o tom informoval v sobotu na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
V krátkom čase tiež podľa premiéra treba prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. „Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje, ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť Ústavu SR,“ vysvetlil. Bolo by podľa neho prínosné splniť túto úlohu do 5. júla.
Homosexuálne páry podľa Fica prilievajú olej do ohňa
„Olej do ohňa prilievajú slovenské homosexuálne páry zosobášené v zahraničí žiadajúce uznanie ich manželstva zápisom do slovenskej matriky, hoci vedia, že slovenské právo manželský život osôb rovnakého pohlavia neuznáva. Za normálnych okolností by nebolo treba robiť nič, lebo definícia manželstva v ústave je jasná. Ale nežijeme v normálnej dobe. Preto, aby sme ochránili ústavnú úpravu manželstva, bude potrebné, a to v extrémne krátkom čase, prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu akýmkoľvek dobrodružstvám a pokusom uznať na Slovensku manželstvo, ktoré podľa ústavy ako manželstvo uznané nemôže byť. Nemá to nič spoločné s praktickým životom,“ myslí si premiér.
