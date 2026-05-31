Ukončí dohoda s Iránom vojnu? Trump sa ju snaží zmeniť, píšu americké médiá

Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
Spravodajský server Axios informoval, že Trump chce posilniť niektoré body dohody, ktoré osobne považuje za dôležité.

Americký prezident Donald Trump sa snaží zmeniť viacero bodov návrhu na ukončenie vojny na Blízkom východe, o ktorej Washington rokuje s Iránom. Informovali o tom v sobotu americké médiá, píše TASR podľa agentúry AFP.

Denník New York Times napísal, že Trumpove zmeny sa týkajú sprísnenia ustanovení dohody, pričom podľa predstaviteľov oboznámených s procesom poslal nový rámcový návrh späť na posúdenie Teheránu.

Čo sa stane s iránskym jadrovým materiálom?

Správa uvádza, že nie je zatiaľ jasné, o aké zmeny ide. Spravodajský server Axios však informoval, že Trump chce posilniť niektoré body dohody, ktoré osobne považuje za dôležité, ako napríklad, čo sa stane s iránskym jadrovým materiálom.

Nové úpravy by mohli predĺžiť rokovania o celé dni pred rozhodnutím, či táto dohoda ukončí vojnu, ktorá sa začala spoločnými útokmi USA a Izraela na Irán 28. februára.

Americké zdroje pre AFP uviedli, že návrh čakal na Trumpovo schválenie, prezident však po piatkovom stretnutí v situačnej miestnosti Bieleho domu žiadne rozhodnutie neprijal.

Trump povedal, že jeho prioritami pre dohodu sú súhlas Iránu, že nikdy nevyvinie jadrové zbrane, a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, cez ktorý pred vojnou prechádzala pätina svetových dodávok ropy.

Štátne médiá tvrdia, že súčasťou dohody sú zmrazené financie

Iránske štátne médiá okrem toho v sobotu informovali, že navrhované memorandum o porozumení so Spojenými štátmi zahŕňa aj dohodu o uvoľnení zmrazeného majetku vo výške 12 miliárd dolárov. Správu priniesla agentúra AFP. Štátne médiá sa odvolávali na „neoficiálny“ návrh memoranda. Podobnú správu iránskej štátnej televízie z tohto týždňa odmietol Biely dom ako „výmysel“.

Správy prišli po tom, ako prezident Trump zverejnil vlastnú charakteristiku možnej dohody zameranej na zastavenie vojny s Iránom, ktorej kľúčové prvky zasa spochybnili iránske zdroje.

„Spojené štáty prisľúbili, že Irán poskytnú v priebehu 60 dní plný prístup k jeho aktívam za 12 miliárd dolárov, aby mohli byť tieto zdroje prevedené a využité bez obmedzení v bankách v krajine, ktorú si želá Irán,“ uviedla v sobotu iránska televízia.

Trump v piatok trval na tom, že „do odvolania nedôjde k žiadnemu prevodu peňazí“. Zdroj pre agentúru AFP tento týždeň povedal, že šéf iránskej centrálnej banky bol súčasťou delegácie, ktorá navštívila Katar s cieľom „prediskutovať otázku zmrazených financií, ktorá sa spomína v memorande o porozumení ako súčasť prípadnej konečnej dohody“.

Sobotňajšia správa štátnej televízie tiež uviedla, že Teherán bude naďalej spravovať Hormuzský prieliv, ktorý Irán blokuje od začiatku vojny. Trump v piatok povedal, že Irán prieliv opätovne otvorí pre lodnú dopravu bez obmedzení. Washington opakovane zdôraznil, že zachovanie iránskej kontroly nad touto trasou dôležitou pre svetové dodávky energetických surovín by bolo neprijateľné.

Trump urobí „konečné rozhodnutie“ o mieri s Iránom: Námornú blokádu označil za „úžasnú a bezprecedentnú“

