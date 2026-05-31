Kontrola našla v Lidli nevyhovujúce mäso, bolo stiahnuté z predaja. Následne ho zlikvidovali

Kontrolóri objavili hovädzie mäso, ktoré následne reťazec Lidl stiahol z predaja. Boli zistené odchýlky vo farbe aj vôni mäsa.
Ako v piatok informovala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na svojom webe, v rámci úradnej kontroly potravín vykonala kontrolu v prevádzke Lidl v Kežmarku. Odobrala 5 kusov výrobku s názvom „Hovädzia falošná sviečková z pleca“ s dátumom spotreby 29. apríla 2026 a krajinou pôvodu Nemecko. Ako sa ukázalo, odhalila nevyhovujúcu šaržu.
Odchýlky vo farbe a vôni
„Počas výkonu kontroly zástupca manažéra prevádzky náhodne otvoril dve balenia výrobku. Na základe zistených odchýlok vo farbe a vôni mäsa pristúpil k okamžitému stiahnutiu zostávajúceho množstva výrobku z uvádzania na trh,“ vysvetlila ŠVPS.
Počas dodatočnej kontroly sa výrobok už nenachádzal na pultoch, pretože bol stiahnutý počas odberu vzoriek. „Na základe zistení o nevyhovujúcom výrobku spoločnosť Lidl SR s. r. o. stiahla z predaja predmetný tovar v celkovom množstve 509,375 kg, ktorý bol následne zlikvidovaný,“ dodala ŠVPS.
To znamená, že ak sa vyberiete na nákup, nemusíte sa obávať.
„V našich predajniach sme zaviedli šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Naším cieľom je zabezpečiť pre zákazníkov jednoduché a intuitívne nakupovanie. Nepotravinové tematické svety sú jasne označené a zákazníci tak vždy vedia, kde sa nachádzajú a aký tovar tam nájdu,“ zaslal vyjadrenie reťazec našej redakcii.
