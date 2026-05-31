Kontrola našla v Lidli nevyhovujúce mäso, bolo stiahnuté z predaja. Následne ho zlikvidovali

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Obchodné reťazce
Išlo o vákuovo balenú hovädziu falošnú sviečkovú.

Kontrolóri objavili hovädzie mäso, ktoré následne reťazec Lidl stiahol z predaja. Boli zistené odchýlky vo farbe aj vôni mäsa. 

Ako v piatok informovala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na svojom webe, v rámci úradnej kontroly potravín vykonala kontrolu v prevádzke Lidl v Kežmarku. Odobrala 5 kusov výrobku s názvom „Hovädzia falošná sviečková z pleca“ s dátumom spotreby 29. apríla 2026 a krajinou pôvodu Nemecko. Ako sa ukázalo, odhalila nevyhovujúcu šaržu.

Odchýlky vo farbe a vôni

„Počas výkonu kontroly zástupca manažéra prevádzky náhodne otvoril dve balenia výrobku. Na základe zistených odchýlok vo farbe a vôni mäsa pristúpil k okamžitému stiahnutiu zostávajúceho množstva výrobku z uvádzania na trh,“ vysvetlila ŠVPS.

Počas dodatočnej kontroly sa výrobok už nenachádzal na pultoch, pretože bol stiahnutý počas odberu vzoriek. „Na základe zistení o nevyhovujúcom výrobku spoločnosť Lidl SR s. r. o. stiahla z predaja predmetný tovar v celkovom množstve 509,375 kg, ktorý bol následne zlikvidovaný,“ dodala ŠVPS.

To znamená, že ak sa vyberiete na nákup, nemusíte sa obávať.

Ilustračná foto: Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Somain – Lidl (01) / Wikimedia Commons

Lidl prichádza s obrovskou zmenou, všimnú si ju všetci zákazníci

Ako sme vás informovali, Lidl prichádza so zmenou, vďaka ktorej bude nákup ešte jednoduchší. Opúšťa model neustále obmieňaného akciového sortimentu a prichádza s novým konceptom trvalých tematických zón.

„V našich predajniach sme zaviedli šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Naším cieľom je zabezpečiť pre zákazníkov jednoduché a intuitívne nakupovanie. Nepotravinové tematické svety sú jasne označené a zákazníci tak vždy vedia, kde sa nachádzajú a aký tovar tam nájdu, zaslal vyjadrenie reťazec našej redakcii.

