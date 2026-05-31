Vysoké Tatry sa otvárajú. Od pondelka budú opäť sprístupnené značené turistické chodníky

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Zuzana Veslíková
TASR
Turisti sa ich trasami môžu vybrať po siedmich mesiacoch.

Letnú sezónu v nedeľu slávnostne otvárajú vo Vysokých Tatrách. Tradične ju odštartujú o 10.30 h v Tatranskej Lomnici s historickou električkou. Sezónna uzávera vo Vysokých Tatrách končí od pondelka 1. júna. Pre opravné práce však dôjde k uzavretiu úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rainerovou chatou.

Historická električka Kométa a motorový cyklovlak odvezú v nedeľu návštevníkov z Popradu do Tatranskej Lomnice a späť. Hudobný sprievod počas podujatia od 10.00 do 13.00 h ponúkne Jazzové Trio Tatry. Od 17.00 h bude v programe v mestskom parku v Tatranskej Lomnici koncert Věry Martinovej a skupiny Meritum. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.

Značené turistické chodníky sa sprístupnia

Od pondelka po siedmich mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené značené turistické chodníky vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Správa Tatranského národného parku (TANAP) zároveň pripomína, že návštevný poriadok ostáva v platnosti bez zmien aj počas leta. Návštevníci sú preto povinní rešpektovať pravidlá ochrany prírody vrátane obmedzení týkajúcich sa pohybu so psami či pohybu mimo vyznačených trás.

K dôležitej zmene turistických trás dochádza na Hrebienku

Od pondelka sa otvára zeleno značený turistický chodník vedúci od Bilíkovej chaty cez Vodopády Studeného potoka až k Rainerovej chate. Na chodníku boli nateraz ukončené všetky potrebné práce.

Foto: Ing.Mgr. Jozef Kotulič, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

„Zároveň sa od pondelka 1. júna opätovne uzatvára červeno značený úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rainerovou chatou. Dôvodom sú opravné práce na tomto poškodenom chodníku,“ uviedla hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Jarka Hlaváčová.

Ochranári prosia všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru chodníka, dodržiavali výstražné značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac