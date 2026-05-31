Vysoké Tatry sa otvárajú. Od pondelka budú opäť sprístupnené značené turistické chodníky

Letnú sezónu v nedeľu slávnostne otvárajú vo Vysokých Tatrách. Tradične ju odštartujú o 10.30 h v Tatranskej Lomnici s historickou električkou. Sezónna uzávera vo Vysokých Tatrách končí od pondelka 1. júna. Pre opravné práce však dôjde k uzavretiu úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rainerovou chatou.
Historická električka Kométa a motorový cyklovlak odvezú v nedeľu návštevníkov z Popradu do Tatranskej Lomnice a späť. Hudobný sprievod počas podujatia od 10.00 do 13.00 h ponúkne Jazzové Trio Tatry. Od 17.00 h bude v programe v mestskom parku v Tatranskej Lomnici koncert Věry Martinovej a skupiny Meritum. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
Značené turistické chodníky sa sprístupnia
Od pondelka po siedmich mesiacoch budú návštevníkom opäť sprístupnené značené turistické chodníky vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Správa Tatranského národného parku (TANAP) zároveň pripomína, že návštevný poriadok ostáva v platnosti bez zmien aj počas leta. Návštevníci sú preto povinní rešpektovať pravidlá ochrany prírody vrátane obmedzení týkajúcich sa pohybu so psami či pohybu mimo vyznačených trás.
K dôležitej zmene turistických trás dochádza na Hrebienku
Od pondelka sa otvára zeleno značený turistický chodník vedúci od Bilíkovej chaty cez Vodopády Studeného potoka až k Rainerovej chate. Na chodníku boli nateraz ukončené všetky potrebné práce.
„Zároveň sa od pondelka 1. júna opätovne uzatvára červeno značený úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rainerovou chatou. Dôvodom sú opravné práce na tomto poškodenom chodníku,“ uviedla hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Jarka Hlaváčová.
Ochranári prosia všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru chodníka, dodržiavali výstražné značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne.
