Juraj Cintula spáchal teroristický útok, tvrdí Lindtner. V procese s atentátnikom na Fica sa skončili záverečné reči

Foto: TASR - Ján Krošlák

TASR
Matej Mensatoris
Atentát na Roberta Fica
Preukázalo sa, že Juraj C. spáchal teroristický útok, tvrdí D. Lindtner.

Bez akýchkoľvek pochybností sa preukázalo, že obžalovaný spáchal obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Konštatoval to v stredu právny zástupca poškodeného predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) David Lindtner. Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa skončili záverečné reči v procese s atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra. ŠTS vyhlási rozsudok 21. októbra.

Neľutuje svoje konanie, konštatuje Lindtner

Podľa Lindtnera záverečná reč obžalovaného nebola ani tak záverečnou rečou, ale akýmsi politickým pamfletom. „Z jej obsahu vyplynulo, že obžalovaný absolútne neľutuje svoje konanie, dokonca expresívne vyzýval ďalších k tomu, aby ak nesúhlasia s politikou nejakej reprezentácie, a podotýkam v demokratickej krajine, prijali nejaké osobné rozhodnutia a takúto politiku zastavili. Samozrejme, mal na mysli podobný spôsob, ako to urobil on,“ konštatoval Lindtner.

Podľa neho obžalovaný kopíroval rétoriku „progresívnej politickej propagandy a rétoriku protivládnych médií, ktorá je mimoriadne nenávistná“. „Kopíroval rétoriku opozičných politikov na protestných zhromaždeniach, a teda jeho záverečná reč dokumentuje náš predpoklad, že bol takýmto spôsobom manipulovaný, indoktrinovaný a to sa v jeho narušenej osobnostnej štruktúre prejavilo práve tak, že zaútočil na život najvyššieho predstaviteľa vlády,“ zdôraznil Lindtner.

Foto: SITA/Jakub Julény

Obžalovaný dôchodca čelí na ŠTS obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Jeho obhajca Namir Alyasry v stredu navrhol súdu prekvalifikovať skutok ako zločin útoku na verejného činiteľa, kde je miernejšia trestná sadzba.
Juraj C. tvrdí, že ho ku skutku viedol hnev voči Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu, ktorý sa začal 8. júla. Jeho zdravie sa rozhodol poškodiť údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.
Juraj C. v záverečnej reči hovoril o tom, že jeho skutok bol výkrikom nesúhlasu a že je človek, ktorého trápilo, „kam sa rúti naša ťažko skúšaná krajina“. Tvrdí, že nejde o neho, nežiada milosť a chce, aby jeho reč otvorila druhým oči pred krutou realitou.

