Cintula je opäť na súde: Začalo sa odvolacie konanie v prípade atentátu na premiéra

Na Najvyššom súde (NS) SR sa v stredu začalo odvolacie konanie v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z mája 2024. V pojednávacej miestnosti sa nachádza dôchodca Juraj Cintula, ktorý čelí obžalobe zo spáchania obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) mu vlani vymeral 21 rokov väzenia. Obžalovaný sa proti rozsudku odvolal na NS SR. Na odvolaní trvá.
Pochybnosť o tom, že Juraj Cintula skutok spáchal, podľa vlaňajšieho rozsudku ŠTS nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie. ŠTS strelca zatiaľ neprávoplatne odsúdil za teroristický útok. Hrozilo mu doživotie. Senát vlani zdôraznil, že obžalovaný neútočil na premiéra ako na občana SR, ale vyslovene ako na predsedu vlády, s politikou ktorého nesúhlasí.
Juraj Cintula počas súdneho procesu na ŠTS tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol obžalovaný zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a niekoľkokrát vystrelil. Premiér utrpel viaceré zranenia.
