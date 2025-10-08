Súd s atentátnikom pokračuje: Obhajca strelca odmieta terorizmus, navrhuje prehodnotenie právnej kvalifikácie skutku

Na súde v Banskej Bystrici zazneli záverečné reči v procese s atentátnikom strieľajúcim na Roberta Fica.

Záverečnými rečami pokračuje v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica proces s atentátnikom Jurajom Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Po záverečnej reči prokurátorky Kataríny Habčákovej, ktorá odznela 2. októbra, ju počas siedmeho pojednávacieho dňa predniesol obhajca Namir Alyasry.

Navrhol, aby skutok jeho klienta súd kvalifikoval ako zločin útoku na verejného činiteľa. Dôchodca Juraj Cintula čelí na ŠTS obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nie je, spornou je otázka jeho právnej kvalifikácie.

Obhajca žiada inú právnu kvalifikáciu skutku 

Ako Alyasry konštatoval, postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom. Obžalovaný neútočil na ústavné zriadenie štátu a v čase skutku nepomýšľal na pád vlády. Hnev obžalovaného smeroval výlučne k poškodenému Ficovi.

„Skutok sa nemal stať. Pre obžalovaného sa domáham spravodlivosti bez akýchkoľvek predsudkov,“ zdôraznil Alyasry. Podľa obhajcu sa jeho klient rozhodol poškodiť zdravie Fica preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho nechcel. V momente, keď premiér zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.

Strieľal zblízka, no nemieril na životne dôležité orgány

Stál pri ňom len niečo vyše metra, a teda strieľal zblízka, takže ho mal možnosť usmrtiť, ale neurobil to. Nemieril do oblasti, kde sa nachádzajú životne dôležité orgány, dodal. Alyasry pripomenul, že jeho klient je vyššieho veku, má 72 rokov a doteraz bol bezúhonný. Podobný skutok by už vraj nezopakoval.

Svoju záverečnú reč obžalovaný Juraj Cintula začal básňou Milana Rúfusa a pokračoval podrobnou rekapituláciou celého svojho života od narodenia. Predseda senátu ho musel prerušiť a upozorniť, aby sa venoval predmetu konania. „Potrebujem za potrebné opísať svoj život, aby bolo zjavné, prečo som konal tak, ako som konal,“ reagoval Juraj Cintula.

