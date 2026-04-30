Premiér spája Cintulu s opozíciou a médiami: Opozícia podľa neho vychováva nových teroristov

Petra Sušaninová
TASR
TASR
Atentát na Roberta Fica
Je vraj rád, že sa súd skončil.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok reagoval na ukončenie súdneho procesu s Jurajom Cintulom, ktorý na neho v máji 2024 strieľal v Handlovej. Podľa svojich slov je rád, že sa súd skončil. Pokus o atentát opäť spájal s opozičnými predstaviteľmi a médiami. Zopakoval aj to, že od Cintulu nič nechce.

„Na súde však nemal stáť tento neborák a mali tam stáť tí, ktorí ho ako teroristu vychovali,“ vyhlásil o Cintulovi, pričom menoval viacerých politikov opozičných strán. Myslí si tiež, že opozícia je ešte agresívnejšia a vychováva nových teroristov.

Zdôraznil, že do trestného konania nezasahoval. Priblížil, že Cintula mu prestrelil celú brušnú dutinu, rozsekal pri tom tenké črevo a rozbil bedrový kĺb. V priebehu niekoľkých dní ho po atentáte trikrát operovali.

Véčko víťazstva terorizmu

„Mal som aj šťastie, pretože guľka, ktorá mi mierila na srdce, mi zanechala na hrudi len spáleninu v tvare ‚véčka‘, pretože som sa obrátil strelcovi bokom. Nie, nie je to to véčko, ktoré tak často opozícia ukazuje na znak víťazstva v nasledujúcich voľbách. Je to véčko víťazstva terorizmu,“ vyhlásil Fico s tým, že má právo oslavovať svoje druhé narodeniny. Opätovne sa poďakoval zdravotníkom.

Najvyšší súd SR v stredu (29. 4.) potvrdil strelcovi Jurajovi Cintulovi 21-ročný trest väzenia za atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). Vinný je zo spáchania teroristického útoku. Stredajší rozsudok odvolacieho súdu, ktorý mierne korigoval právnu kvalifikáciu uloženú prvostupňovým súdom, je právoplatný.

