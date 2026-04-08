Jej tanečný výkon ovplyvňuje úraz. Zuzana Porubjaková bojuje v Let’s Dance aj napriek veľkej nevýhode

Zuzana Porubjaková patrí aj v aktuálnom ročníku Let’s Dance medzi najvýraznejšie osobnosti na parkete. Napriek zdravotným problémom a pretrvávajúcej bolesti sa nevzdáva a s veľkým odhodlaním opäť bojuje o víťazstvo, ktoré jej minulý rok len tesne ušlo.
O jej aktuálnom pôsobení i zákulisí zdravotných komplikácií prehovorila v podcaste Konzultačné hodiny, kde odhalila viac než len zákulisie tanečných tréningov. Herečka, ktorá tento rok tancuje po boku Matyáša Adameca, tak otvorene pomenovala prekážky, ktoré ju sprevádzajú už niekoľko rokov.
Návrat na parket napriek bolesti
Minuloročná finalistka, ktorá sa do finále prebojovala po boku Jaroslava Ihringa, sa aj tentoraz zaradila medzi favoritov súťaže.
Jej výkony pôsobia sebavedomo a profesionálne, no v skutočnosti sú výsledkom veľkého odhodlania a schopnosti prekonať vlastné limity. Až teraz vyšlo najavo, že za jej silou nestojí len súťaživosť či vášeň pre tanec, ale aj osobná skúsenosť s vážnym úrazom, ktorý ju dodnes ovplyvňuje.
