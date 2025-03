Zuzana Porubjaková priznala obavy a veľký rešpekt pred súťažením v Letʼs Dance: Ide úplne mimo svoju komfortnú zónu

Známa herečka, ktorá zahviezdila v Paneláku, momentálne delí svoje dni hlavne medzi deti a tanec v Letʼs Dance. A hoci má voľného času veľmi málo, užíva si tréningy a vystúpenia, ktoré považuje za luxus. Práve na tanečnom parkete dokáže vypnúť a byť sama so sebou bez ohľadu na to, koľko ľudí je okolo nej. Je tam šťastná, ale rovnako šťastná je aj vtedy, keď sa vráti domov a čakajú na ňu tri rozkošné deti.

Práca, Letʼs Dance a deti. Človek by povedal, že sa to dá len ťažko zvládať, no podľa slov Zuzany Porubjakovej, ktorá derie tanečné topánky na parkete so svojím partnerom a tanečníkom Jaroslavom Ihringom, to ide s prehľadom. Má totiž pri sebe ľudí, ktorí jej veľmi pomáhajú a navyše si uvedomuje, že ide len o niečo dočasné, ako prezradila v rozhovore pre Báječnú ženu.

„Mám super muža, ktorý sa veľmi stará a mám Elenku, opatrovateľku, ktorá s nami funguje už skoro 9 rokov. Takže iba vďaka pomoci a vďaka tomu, že niektoré iné veci obmedzím. Musím si v tom nájsť taký balans, aby som bola aj s rodinou, ale zároveň, aby som aj dokázala slobodne robiť prácu, lebo svoju prácu milujem. Ale toto je tiež iba obdobie a to obdobie skončí,“ uviedla herečka.

Je to pre ňu veľká škola

Ešte pred tým, než sa začali tanečné lekcie a odštartovala 10. séria Letʼs Dance, si Zuzana uvedomovala jednu vec, pre ktorú mala strach a obavy. „Vedela som, že telo má obmedzené možnosti, teda každé rôzne, ale aj podľa veku, aj podľa skúseností. Čiže som mala veľký rešpekt pred intenzívnym tancovaním, ako to bude fyzicky náročné, ale zároveň aj psychicky, čo sa týka aj rozhovorov a pozornosti,“ vyšla s pravdou von.

Ako ďalej doplnila, zažíva niečo, čo je pre ňu nové, takže je v procese učenia sa. Na druhej strane vie, že ju to obohatí. „Ja idem úplne mimo svoju komfortnú zónu. Čiže pre mňa je to aj v tomto veľká škola, zvládnuť tlak tej pozornosti, lebo nie je to úplne tak, že by som si to užívala. Ale zároveň ma to určite v niečom posilní,“ uviedla Zuzana, ktorá tanec miluje odmalička, preto ponuku do Letʼs Dance prijala bez zaváhania.

„Tanec je láska, sebapoznávanie. Pomáha mi v mojej práci pri budovaní postáv, je pre mňa psychohygienou a vášňou. Ďakujem, že sa môžem učiť nové veci, čeliť novým výzvam a zdokonaľovať sa v tom, čo milujem,” prezradila pre Markízu Zuzana, ktorá má dostatok pohybu aj vďaka svojim neposedným deťom. Nedá sa to však porovnať so zvŕtaním sa na parkete, čo považuje za úplne iný typ pohybu. „A naozaj je niekedy dokonca aj v niečom náročnejší,“ priznala.