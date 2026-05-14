V Poľsku uznali manželstvo osôb rovnakého pohlavia: Dvojica získala sobášny list, trvalo im to 8 rokov

Roland Brožkovič
TASR
LGBTI+
Dvojica sa zosobášila v Berlíne ešte v roku 2018.

Radnica vo Varšave vôbec prvýkrát v histórii prevažne katolíckeho Poľska oficiálne uznala manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte EÚ, informovala vo štvrtok agentúra AFP.

„Dnes ráno sme vykonali prvý prepis“ sobášneho listu osôb rovnakého pohlavia, uviedol vo štvrtok pre médiá varšavský primátor Rafal Trzaskowski. Aj Jakub Cupriak-Trojan a Mateusz Trojan, ktorí sa zosobášili v Berlíne v roku 2018, ale v Poľsku im sobáš opakovane odmietli uznať, potvrdili, že poľský sobášny list napokon získali.

„Sme šťastní a dúfame, že ďalšie prepisy, na ktoré čaká mnoho párov, budú vykonané bez zbytočných prieťahov,“ uviedli manželia pre web OKO.press. Vydavateľ magazínu Replika, podporujúceho práva LGBTI+ ľudí, označil uznanie tohto manželstva za „historický“ a „absolútne zásadný krok“.

Medzi „poslednými mohykánmi“ je aj Slovensko

AFP pripomenula, že zákony v Poľsku naďalej definujú manželstvo ako zväzok muža a ženy. Spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom patrí Poľsko medzi posledné štáty v Európe, ktoré nelegalizovali ani manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ani registrované partnerstvá.

Varšavská radnica v prípade Cupriak-Trojan/Trojan konala na základe stanoviska poľského Najvyššieho správneho súdu, ktorý v marci rozhodol, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných krajinách EÚ musia byť v Poľsku uznávané. Poľský súd sa vo svojom stanovisku oprel o rozsudok Súdneho dvora EÚ z roku 2025 v prípade, ktorý iniciovali Jakub Cupriak-Trojan a Mateusz Trojan.

Poľská koaličná vláda premiéra Donalda Tuska je v otázke uznávania vzťahov osôb rovnakého pohlavia rozdelená. Tusk však v utorok naznačil, že vydanie poľského sobášneho listu varšavskou radnicou je očakávané. Dodal, že uznávanie zväzkov párov rovnakého pohlavia je „otázkou ľudskej dôstojnosti a ľudských práv“.

