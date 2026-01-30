Rada Európy vyzvala štáty konať: Konverzné praktiky majú byť trestným činom, hovorí o vážnych následkoch

Ilustračná foto: Pexels, SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
LGBTI+
Rada Európy žiada ochranu obetí.

Veľká väčšina poslancov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) vo štvrtok v rezolúcii vyzvala svoje členské štáty, aby kriminalizovali praktiky zamerané na zmenu sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodového prejavu. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

PZ RE zároveň navrhlo sériu opatrení na ochranu osôb, ktorých sa tieto praktiky týkajú. Rezolúcia nie je právne záväzná, má však slúžiť ako usmernenie pre národné parlamenty, vlády a medzinárodné organizácie. V texte rezolúcie poslanci uviedli, že konverzné praktiky nemajú žiadny vedecký základ a spôsobujú ujmu dotknutým osobám.

Riziká pre duševné zdravie a skryté formy praktík

Môžu napríklad viesť k depresiám a úzkostným poruchám, ako aj k verbálnemu, fyzickému či sexuálnemu zneužívaniu. Poslanci kritizovali, že v členských štátoch Rady Európy k takýmto praktikám stále dochádza, pričom často skrytou formou. Rezolúcia sa nemá vzťahovať na podporné intervencie zdravotníckeho personálu.

Foto: Unsplash (Daniel James)

Dokument zároveň uvádza, že rodičia a náboženské inštitúcie môžu zohrávať úlohu pri skúmaní sexuálnej orientácie a rodovej identity, pokiaľ tieto zásahy nie sú zamerané na ich zmenu alebo potláčanie. Európska únia v roku 2025 deklarovala, že chce zastaviť konverzné terapie, pričom však upozornila, že ich nemôže zakázať, pretože by tým vstúpila do kompetencií členských štátov.

Európska komisia plánuje zber údajov

Eurokomisárka Hadja Lahbibová, zodpovedná aj za otázky rovnosti, v máji 2025 predstavila plán na boj proti diskriminácii LGBTQ komunity a prisľúbila, že v 27 krajinách EÚ sa začne zber údajov na boj proti konverznej terapii. „Zhromaždíme všetky údaje, ktoré máme o týchto praktikách, ktoré sú často maskované ako psychologická podpora,“ povedala.

Petíciu vyzývajúcu EÚ, aby zakázala konverzné praktiky, v máji 2025 podpísalo viac ako milión ľudí. Aj OSN pred časom vyzvala na ich celosvetový zákaz a túto prax – založenú na presvedčení, že homosexualita je porucha – označila za diskriminačnú a ponižujúcu, a za porušenie telesnej integrity.

