„Čas ponižovania sa skončil,“ vyhlásil minister. Poľsko zverejnilo vzory na prepis sobášov rovnakého pohlavia

Poľské ministerstvo digitalizácie zverejnilo nové vzory matričných dokumentov, ktoré umožnia prepis zahraničných sobášnych listov párov rovnakého pohlavia do poľského registra. Nariadenie začne platiť o tri mesiace, nie všetky úrady ho však plánujú rešpektovať a nie je tiež jasné, aké práva z prepisu vyplývajú. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„S hrdosťou chcem povedať každému páru rovnakého pohlavia, ktorý uzavrel svoje manželstvo v zahraničí: čas vášho ponižovania sa skončil. Prichádza čas vašej dôstojnosti,“ vyhlásil minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski.
Ako to má vyzerať v praxi?
Predpis zavádza odlišné formuláre sobášnych listov podľa toho, či manželstvo uzavreli muž a žena, dve ženy alebo dvaja muži. Týka sa úplných aj skrátených výpisov zo sobášnych listov a potvrdení z registra stavu občanov. Dokument podpísali Gawkowski a minister vnútra Marcin Kierwiňski.
Gawkowski vyhlásil, že páry rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, budú môcť po nadobudnutí účinnosti nariadenia vykonať jeho prepis na poľskej matrike bez potreby rozhodnutí správnych súdov. Podľa neho pôjde o jednoduchý administratívny postup.
Starosta Zakopaného Lukasz Filipowicz však uviedol, že jeho samospráva považuje prepis takýchto sobášov za rozporný s poľskou ústavou a platnými právnymi predpismi. Dodal, že samotné nariadenie podľa neho neznamená legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia v Poľsku, a spor o výklad pravidiel tak môže skončiť na Ústavnom súde.
Nevyjasnenou ostáva tiež otázka právnych dôsledkov prepisu. Podľa Gawkowského však bolo najdôležitejšie vybaviť otázku transkripcie a usmernenia pre účinky prepisu sa budú riešiť následne.
Otvorenou ostáva napríklad otázka rozvodov
Ministerka pre rovnosť Katarzyna Kotulová v rozhovore pre Radio Zet pripustila, že si nie je istá, ako by mali fungovať po prepise do poľskej matriky a či budú v Poľsku možné. Podľa vyjadrenia advokátky Magdaleny Majkowskej poľské právo takéto rozvody nepozná, keďže ústava definuje manželstvo ako zväzok ženy a muža.
Podľa marcového stanoviska poľského Najvyššieho správneho súdu musia byť v Poľsku uznávané manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných krajinách EÚ. Poľský súd sa vo svojom stanovisku oprel o rozsudok Súdneho dvora EÚ z roku 2025 v prípade, ktorý iniciovali Jakub Cupriak-Trojan a Mateusz Trojan.
