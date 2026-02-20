Hokejový zväz uverejnil bizarný príspevok: K zápasu v pohostinstve ponúkajú kupón na nápoj, má to však háčik

Slovenský zväz ľadového hokeja prišiel na sociálnej sieti s výzvou pre prevádzkovateľov podnikov. Pre fanúšikov, ktorí sa preukážu ich „kupónom“ a budú mať oblečený hokejový dres, žiada jeden nápoj zadarmo. Kontroverzná výzva môže niekoho pobaviť, objavili sa však aj kritické komentáre.
„Dovoľte nám, aby sme vás touto cestou požiadali o spoluprácu v prospech fanúšikov slovenského hokeja,“ presne tak znie výzva, ktorú Slovenský zväz ľadového hokeja dnes zverejnil na sociálnej sieti. Reštaurácie, krčmy a bary žiada o jeden nápoj zadarmo pre fanúšikov dnešného (20. 2.) semifinále v hokeji Slovensko – USA.
Podmienky, ktoré zväz zverejnil, sú pritom jednoduché – preukázať sa ich kupónom zverejneným v príspevku a mať oblečený slovenský dres.
Pod príspevkom sa objavili viaceré vtipné reakcie, no mnohí nešetrili kritikou. „Nemáte hanbu teraz také žiadať od majiteľov podnikov,“ znie jedna z kritických reakcií na výzvu zväzu pod príspevkom na Instagrame. „Hanba by ma fackala, keby som išiel platiť a hovoril čašníčke, že chcem jedno pivo zadarmo a mával jej s kupónom pod nosom,“ vyjadril sa ďalší užívateľ.
Ako sa slovenské podniky k výzve postavia, nie je jasné, zväz povzbudil fanúšikov, aby sa o svojich skúsenostiach podelili na sociálnej sieti.
Slovensko dnes odohrá semifinálový hokejový zápas na zimných olympijských hrách 2026 proti USA, konať sa bude o 21:10.
