Slovák, ktorý šokoval svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu

Hokej je veľkým fenoménom nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Hráči na ľade, naháňajúci sa za kúskom gumy, sú pre mnohých hrdinami či vzormi a tento šport neraz spája celé národy. Výnimkou nie je ani Slovensko, ktoré sa každý rok, niekedy aj dvakrát, zomkne, spojí, a každý fandí našim chlapcom na majstrovstvách sveta alebo olympiáde.
Na Slovensku si vážime každý jeden úspech, pretože ich jednoducho nie je veľa. V hokeji sme však vždy patrili medzi najlepších na svete a v NHL sme kedysi mali množstvo naozaj elitných hráčov. Pred pár rokmi však prišiel zlom a zrazu človek slovenských hráčov v NHL napočíta na prstoch jednej ruky. Nachádza sa však medzi nimi aj jeden, ktorý je tam minimálne za desiatich.
Obor z Košíc
V hokejovom svete totiž existujú hráči, ktorí sú dobrí, hráči, ktorí sú priemerní či výborní, a potom je tu Juraj Slafkovský. Chlapec z Košíc, ktorý meria 191 centimetrov a váži cez 100 kilogramov. Jeho pobyt na ľade úplne presne vystihuje výrok legendárneho boxera Muhammada Aliho: „lieta ako motýľ, bodá ako včela“. Kto je však vlastne Juraj Slafkovský, momentálne najlepší slovenský hokejista a absolútna elita NHL?
Keď sa povie rok 2004, väčšina Slovákov si určite spomenie na náš vstup do Európskej únie či do NATO. Tento rok sa však do histórie zapísal minimálne ešte jednou dôležitou udalosťou, 30. marca 2004 sa totiž v Košiciach narodil Juraj Slafkovský. Jeho rodičia mu dali do vienka fyzické parametre, ktoré sa v hokejových učebniciach označujú ako „dar od Boha“. Oproti rovesníkom bol vždy väčší a mohutnejší, a preto vždy hrával so staršími.
Podľa dostupných informácií začal mladý Juraj svoju hokejovú kariéru práve v rodnom meste. V sezóne 2017/2018, keď mal len 13 rokov, začal hrávať za mládežnícky tím do 16 rokov. Tréneri už vtedy museli vidieť, že pred nimi stojí výnimočný hokejový talent. Juraj v spomínanej sezóne odohral 23 zápasov, v ktorých si pripísal neuveriteľných 54 bodov za 30 gólov a 24 asistencií, uvádza portál Elite Prospects.
Po takýchto číslach bolo jasné, že Slovensko bude pre neho „primalé“. Paradoxné je, že rodičia mu pôvodne neplánovali hokejovú budúcnosť a jeho mama Gabriele najprv chcela, aby sa syn vydal v jej šľapajach a stal sa plavcom. Juraja však hokej nesmierne bavil a hral ho doslova všade, kde sa dalo.
Iba rok po svojom neuveriteľnom debute v Košiciach odišiel do zahraničia a skončil v akadémii v Salzburgu, kde boli podmienky úplne iné než na Slovensku. Neskôr si vyskúšal aj Hradec Králové. V Česku aj Rakúsku pritom exceloval, a tak sa objavila otázka, ktorú bolo treba čo najskôr zodpovedať: Čo ďalej?
Následne prišiel kľúčový krok v Jurajovej kariére – rozhodol sa v nej pokračovať v TPS Turku. Fínsko je krajina, kde vás hokej buď zlomí, alebo z vás urobí terminátora na ľade. Juraj si vybral druhú možnosť a vo Fínsku pôsobil 3 roky. „Už to nebolo len o našom rozhodovaní. Postupne sa začali objavovať ľudia, ktorí mladých hráčov dôkladne sledujú – skauti a agenti. Na základe ich odporúčania dostal Juraj ponuku z Fínska, ktorú prijal,“ povedal Jurajov otec pre Sportnet.
V Pekingu sa zrodila hviezda
Fínsky systém, známy svojou tvrdou defenzívou a dôrazom na korčuľovanie, bol pre 100-kilogramového tínedžera ideálnym testom. V sezóne 2021/2022, keď mal len 17 rokov, už pravidelne nastupoval v seniorskej fínskej Liige. Zlom však prišiel v roku 2022 na Zimnej olympiáde v Pekingu, ktorá Jurajovi zmenila život.
Stále iba 17-ročný Slafkovský sa stal najväčšou hviezdou turnaja, Slovensku významne pomohol k historickému bronzu a bol vyhlásený za najlepšieho hráča olympiády. Slovensko tam pod vedením Craiga Ramsayho prišlo s tímom, ktorému nikto neveril. Náš mladý supertalent vtedy strelil v siedmich zápasoch neuveriteľných sedem gólov.
„Jediné, čo sme si pred týmto turnajom hovorili, bolo: ‚Dokáže vôbec dať gól?‘ Mal problém skórovať, bol zaseknutý. Ale dokázal to, a to vo veľkom štýle! Zahral si s partiou fakt dobrých hráčov a nakoniec sme ho vytiahli až do prvej päťky. Na takého mladého chalana to bol parádny výkon,“ povedal vtedy na adresu Slafkovského tréner Ramsay.
„Povedal by som, že mi počas celej olympiády rástlo sebavedomie a bolo to proste neuveriteľné… Netušil som, že sa niečo také môže stať, keď máš sedemnásť…“ citoval našu hviezdu web Olympics. Po takomto výkone bolo jasné, že mladého hokejistu čaká skvelá budúcnosť. To, čo ale nasledovalo, čakal len málokto.
Legendárna noc pre slovenský hokej
Na noc zo 7. na 8. júla 2022 slovenský šport len tak nezabudne. Juraj Slafkovský sa stáva jednotkou draftu NHL a do svojich radov si ho vyberá Montreal Canadiens. Ide pritom o historický úspech, žiadny Slovák dovtedy nebol jednotkou draftu.
Prepisoval sa tak rekord Mariána Gáboríka, ktorým bolo tretie miesto v roku 2000. Aj na druhom poste zaznelo meno slovenského hokejistu, tím New Jersey Devils siahol po bekovi Šimonovi Nemcovi. Slovensko bolo v eufórii a nasledujúci týždeň sa o ničom inom nehovorilo.
„Myslím si, že keď hráte v NHL, tak musíte každý deň dokazovať, že na to máte, že do tímu patríte. To som sa snažil robiť od začiatku a teraz to bude pokračovať,“ vyjadril sa Juraj po drafte a svojich slov sa odvtedy aj drží.
Prvá sezóna v NHL síce nášmu hokejistovi zrejme nevyšla úplne podľa predstáv, trápili ho zranenia a v 39 zápasoch získal „len“ 10 kanadských bodov za 4 góly a 6 asistencií. Určite sa našli fanúšikovia, ktorý nad Jurajom po prvej sezóne zlomili palicu, no potom prišiel zlom.
Prestížny kanadský portál Sportsnet vo februári 2024 napísal, že Slafkovského kariéra začína naberať na obrátkach. Z neskúseného hráča sa stal postupne líder Canadiens a začalo mu to aj bodovo padať. V sezóne 2023/2024 sa udomácnil v prvej formácii s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom.
Od januára 2024 začal bodovať v takmer každom zápase. Sezónu zakončil s 20 gólmi a 50 bodmi, čím umlčal všetkých neprajníkov. Stal sa tak prvým hráčom v histórii Canadiens, ktorý pred dovŕšením dvadsiatych narodenín nazbieral 40 kanadských bodov.
Megazmluva
Hoci má len 21 rokov, patrí medzi najväčšie mená v NHL a fanúšikovia ho jednoducho milujú. Z Juraja sa stal líder na ľade aj mimo neho. Uvedomuje si to aj Montreal a klub mu v lete 2024 ponúkol megazmluvu. Kanadský tím si slovenského krídelníka poistil do roku 2033 a úhrnná suma dohody znie na 60,8 milióna dolárov. Priemerne tak Slafkovský zarobí 7,6 milióna USD za sezónu.
Hodnotnejší kontrakt mal v minulosti iba jeden Slovák, Marián Hossa, ktorý v roku 2009 podpísal zmluvu na dvanásť sezón za 63,3 milióna USD. Keďže je však Jurajova zmluva na menej sezón, v prepočte na jeden rok zarobí viac. Slafkovský sa tak stal Slovákom s najvyšším ročným platom v NHL v histórii.
„Myslím si, že nad ním všetci príliš skoro lámali palicu. Ľudia zabúdajú, že keď prišiel do ligy, mal len 18 rokov. To je zrazu obrovský skok. Je to výnimočný chlapec a výnimočný hráč. Sme veľmi radi, že ho máme. Podľa mňa má pred sebou skvelú budúcnosť,“ povedal o klubovom spoluhráčovi Cole Caufield.
Slafkovský je v súčasnosti už na svojej druhej olympiáde, no jeho úloha v tíme je teraz iná. Od neskúseného mladíka sa teraz vypracoval do roly najvýraznejšieho lídra reprezentácie a očakávania sú veľké. V štyroch zápasoch zatiaľ strelil 3 góly a na 4 ďalšie prihral. Slovensko je aj vďaka nemu na ceste za ďalšou medailou.
Chvália ho spoluhráči, protihráči i analytici z Európy, zo Spojených štátov aj z Kanady. 21-ročný útočník tak potvrdzuje, že sa môže rovnať so svetovou elitou. Nečudo, že v bodovaní turnaja je pri menách ako McDavid, Crosby, Matthews či Celebrini.
Obľúbený u fanúšikov
Osobnosť nášho najlepšieho hokejistu dotvárajú aj rôzne milé, zábavné či neraz aj rešpektu plné momenty. Juraj je vďaka svojej obrovskej sile napríklad známy ako ničiteľ stacionárnych bicyklov. Z tábora Canadiens bolo za posledné roky zverejnených viacero videí z tréningov, na ktorých Juraj šliape na stacionárnom bicykli a zakaždým to vyzerá, že stroj môže po tom, ako sa na ňom náš hokejista vybláznil, rovno putovať do zberných surovín.
V októbri 2024 zas pobavil v rozhovore, kde kanadský moderátor ochutnával slovenské sladkosti a náš hokejista mu vysvetľoval, o čo ide. Moderátor najskôr ochutnal kofolu, ktorú hokejista opísal ako „sladšiu verziu koly“. „U nás tento nápoj čapujeme, podobne ako pivo. A tak to je ešte lepšie ako z fľaše,“ povedal Slafkovský.
Ako ďalšie ochutnal tradičné roksové cukríky, ktoré buď milujete, alebo nenávidíte. „Máš 30 minút?“ spýtal sa Slafkovský. „V ústach ti to zostane asi 30 minút… nesmieš to rozhrýzť,“ dodal a moderátora varoval, aby cukrík cmúľal. So Slafkovským sú spájané aj horalky, ktoré počas zápasu neraz vymenil s fanúšikmi za svoju hokejku či puk. V novembri 2024 si navyše zahral aj v reklame na kanadský McDonald’s.
To, že má srdce na správnom mieste, ukázal napríklad v novembri 2022, keď po škaredom zákroku zranil Matta Luffa z Detroitu. Slafkovský dostal dvojzápasový dištanc a útočník červených krídel musel po zákroku podstúpiť operáciu. Mimo hry bol až 3 mesiace. Slafkovský odmietol, že bolo jeho zámerom protihráča zraniť a po zápase mu napísal a ospravedlnil sa. Luff mu ihneď odpísal a ospravedlnenie akceptoval, napísali vtedy TVNoviny.
Celé Slovensko čaká, ako dnes skončí zápas proti USA. Hokej je momentálne zrejme jediná vec, ktorá nás ako národ spája. Chlapcom budeme držať palce.
