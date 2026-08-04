Odchod Kláry vytvoril veľkú príležitosť. Tvorcovia Dunaja môžu odhaliť tvár postavy z prvej série

Postavy z Dunaja

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Hoci jej meno diváci počúvali niekoľko sérií, stále netušia, ako vlastne vyzerá.

Dunaj, k vašim službám počas 14 sérií odhalil viacero záhad a donútil divákov spochybňovať konanie aj identitu jednotlivých postáv. Teraz majú tvorcovia príležitosť vrátiť sa k záhade z prvej série a konečne odhaliť tvár postavy, ktorá divákov roky zaujímala, no odpovede nikdy nedostali.

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Podľa prvotných informácií by sa mal Dunaj, k vašim službám vrátiť na televízne obrazovky už hneď po letných prázdninách. Premiéra 15. série Dunaja, k vašim službám by mala divákov potešiť v utorok 1. septembra o 20:30. Zatiaľ nie je známe, či sa seriál vráti v plnej zostave, keďže sa zdá, že by mohli z deja ustúpiť Klára, Ernest a Astrid.

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Vráti sa v novej sérii Klára?

Diváci pritom od finále špekulujú, či sa postava Kláry ešte do seriálu vráti. Myslia si pritom, že už poznajú odpoveď. Ako veľavravný zhodnotili príspevok na sociálnych sieťach. Ten pridala Marta Turianová, ktorá v seriáli hrá slúžku Hanu. K fotografii napísala „Goodbye Klára“ (pozn. red. v preklade: „Zbohom, Klára“), čím jasne naznačila, že sa s postavou lúči a navyše na fotografii drží Kristína Svarinská obrovskú kyticu, ktorú tiež pravdepodobne dostala na rozlúčku. Fotografia bola neskôr zmazaná, takže sa predpokladalo, že herečka prezradila viac, než mala.

Klára z Dunaja
Foto: TV Markíza

Dávalo by to pritom zmysel. Kristína Svarinská je v seriáli od začiatku a jej postava si už prešla kadečím. Takmer sa vydala za Kamila, potom sa znova dala dokopy s Petrom, porodila v rovnaký deň, ako jej manžel zomrel, a nakoniec opäť našla lásku v náručí Lukáša. Diváci pritom sledovali zápletky ohľadom jej rodiny, lásky aj kariéry, a tak sa dá povedať, že z jej postavy tvorcovia skutočne vyťažili čo najviac.

Postava s veľkým potenciálom

Kto však sleduje seriál pozorne už od začiatku, vie, že Klára sa pôvodne volala inak. Ako zlodejka bola Emília Rakovská a toto meno si zmenila ešte v prvej sérii, keď v zlomovom okamihu prijala iné. Emília totiž využila príležitosť, keď sa pravá Klára Zacharová nikdy nedostavila na konkurz do obchodného domu, a vzala si jej meno, aby získala prácu predavačky a spolu s ňou dostala aj nový začiatok. Netrvalo pritom dlho, kým si ju všimol Peter Kučera a po pár sériách sa stala z Kláry Zacharovej Klára Kučerová.

Klára z Dunaja
Foto: TV Markíza

Čo sa však stalo so skutočnou Klárou Zacharovou? Diváci dlho čakali, či sa tvorcovia chopia tejto zápletky a vysvetlia, čo sa stalo s pravou Klárou, keďže tá očividne nikdy neprišla na to, že sa za ňu niekto vydával a obchodný dom Dunaj zrejme nikdy nenavštívila. 15. séria, v ktorej sa zdá, že už Klára Kučerová nebude, sa tak ponúka ako dokonalá príležitosť na to, aby sa pravá Klára Zacharová objavila a prevzala prázdne miesto, ktoré po bývalej zlodejke ostalo.

Keďže tvorcovia po dlhých sériách, v ktorých herec Tomáš Maštalír chýbal, vrátili do deja Leopolda, zdá sa, že nič nie je nemožné. Jeho postava v seriáli absentovala celých 12 sérií, hoci bol spomenutý prostredníctvom listov a telefonátov. Bol tak najdlhšie absentujúcou postavou, hoci si od seriálu dali pauzu napríklad aj predstaviteľka Leny, Jana Kovalčiková, alebo predstaviteľ Michala, herec Peter Pecha.

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