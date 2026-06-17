Vedci ostali v nemom úžase, niečo také videli prvýkrát: Tigrica sa starala o cudzie mláďatá

O tigroch je známe, že sú to zväčša samotárske a mimoriadne teritoriálne zvieratá. Starostlivosť o mláďatá inej samice tak neprichádza do úvahy. Prvýkrát sa však podarilo na video zachytiť tigricu, ktorá sa rozhodla urobiť výnimku. Okrem svojich mláďat sa starala aj o mláďatá inej samice.
Podarilo sa zachytiť zvláštny okamih
Ako informuje web IFL Science, unikátny záber sa podarilo natočiť v rámci seriálu BBC Tiger Island, ktorý dokumentuje divú mačkovitú zver v národnom parku Bardiya v Nepále. Seriál sa zameriava na malý riečny ostrov, kde je možné nájsť jednu z najväčších koncentrácií bengálskych tigrov na svete.
Za pomoci dronov zachytili tvorcovia seriálu okamih, keď sa tigrica menom Goma starala o tri mláďatá inej tigrice, Jugini. Tá bola práve na love. Predpokladá sa, že dve tigrice sú príbuzné, Goma je zrejme matkou Jugini. Napriek tomu je však v divej prírode nevídané, aby sa samica tigra starala o mláďatá, ktoré nie sú jej vlastné.
Dan O’Neill, odborník na mačkovité šelmy, ktorý na seriáli pracuje, sa vyjadril, že ide o mimoriadne zvláštny jav. Tigre sú totiž za bežných okolností veľmi teritoriálne. Samica zvyčajne neskríži druhej cestu, kým to nie je absolútne nevyhnutné. Nedelia sa o mláďatá, ani o rodičovské starosti a povinnosti.
Chránia ich pred agresívnymi samcami
Vedci sa domnievajú, že Goma a Jugini sa k spoločnej starostlivosti o mláďatá uchýlili preto, aby ich ochránili pred agresívnymi samcami. O tých je známe, že ak mláďatá nie sú ich vlastné, bez problému ich zabijú. Na malom ostrove je táto hrozba ešte väčšia.
Zaujímavé je, že na druhej strane, levice bežne vytvárajú spoločenstvá, v ktorých sa starajú o mláďatá bez ohľadu na to, či sú ich vlastné alebo nie. Je dokonca známe, že pri leviciach dochádza k synchronizácii pôrodov. Následne si delia povinnosti, aby si navzájom pomáhali strážiť a vychovávať mláďatá.
Vedci ostali poriadne prekvapení
O´Neill dodal, že si myslel, že má o tigroch rozsiahle vedomosti, no príroda nás vždy dokáže niečím prekvapiť. Platí to aj o podmorskom živote. Ako sme vás totiž informovali, vedcom sa nedávno podarilo prvýkrát natočiť na video tajomného žraloka v jeho prirodzenom prostredí.
Žralok Owstonov, známy aj ako žralok končistočelý (Mitsukurina owstoni), je tak trochu škriatkom medzi žralokmi (v angličtine má prezývku goblin shark). Až donedávna ho ľudia na vlastné oči videli len v podobe exemplárov, ktoré z nejakého dôvodu skončili nad hladinou.
Tajomný škriatok pod hladinou
Niet pochýb o tom, že ide o skutočne tajomné zviera. Prvýkrát jeho existenciu odhalili v hlbinách pri pobreží Japonska ešte v roku 1898. Dnes sa skrývajú v najtemnejších zákutiach Atlantického, Indického a Tichého oceánu. Žraloky Owstonove dokážu loviť extrémnou rýchlosťou. Čo sa týka zovňajška, medzi podmorskými živočíchmi by súťaž krásy zrejme nevyhrali. Môžu sa však popýšiť najrýchlejšou čeľusťou.
Dokážu ju vysunúť z tváre tak rýchlo, že to vyzerá, ako keby si žralok vystrelil zuby ako z praku. Vie tak svoju celkovú telesnú dĺžku predĺžiť o takmer 10 %. Neunikne mu preto potrava, ktorá by mu možno inak dokázala o chlp ujsť. Ide o mimoriadne efektívny spôsob lovu, ani tá najrýchlejšia korisť nemá šancu uniknúť. Ak práve neloví, tento žralok sa, naopak, pohybuje relatívne pomaly.
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