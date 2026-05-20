Zrušili detský folklórny festival, neboli peniaze: Huliak chce riešiť FPU, tento fond vraj zjavne nefunguje

Fond na podporu umenia (FPU) zjavne nefunguje, Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR už nemieni ďalej sanovať podporu folklóru, ktorá sa mu nedostáva od fondu. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), ktorý zároveň zdôraznil, že sa otázke zmien vo fungovaní a dotačnom systému fondu bude so skupinou poslancov Národnej rady SR intenzívne venovať.
Huliak spomenul novelu zákona o FPU, ktorú na rokovanie parlamentu predložil nezaradený poslanec Roman Malatinec. „Aj dnes som sa dozvedel, že sa zrušil jeden detský folklórny festival, ten fond zjavne nefunguje a budeme preto robiť všetko, aby pán Malatinec dotiahol svoju agendu do konca,“ uviedol minister.
Kritika Šimkovičovej
Pripomenul, že jeho rezort sa v minulom i aktuálnom roku snaží sanovať podporu folklórnych festivalov. „Tá suma sa blíži k čiastke 800 000 eur, už to však nemienime ďalej robiť,“ uviedol. Priznal, že je nespokojný nielen s fungovaním FPU, ale aj s prácou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Odmietol sa však vyjadriť, či by ju mal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odvolať. „To je otázka pre pána premiéra,“ upozornil.
Fungovanie Fondu na podporu umenia (FPU) a prideľovanie dotácií fondu ostro kritizuje člen Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Roman Malatinec. Situácia s prideľovaním financií je podľa neho natoľko kritická, že hrozí zánik celých segmentov kultúry. Za cestu k rýchlemu vyriešeniu situácie považuje Malatinec novelu zákona o FPU, ktorú predložil na rokovanie parlamentu.
