Šperkárka Petra Toth končí na Východnej: Som na festivale persona non grata, hovorí

Foto: Facebok/Petra Toth﻿ a Slovenský folklór bez fejku

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Tvrdí, že je neželanou osobou, festival vraj prestal komunikovať.

Šperkárka a dizajnérka Petra Toth oznámila, že sa tento rok nezúčastní folklórneho festivalu Východná. Tvrdí, že po rokoch partnerstva a podpory festivalu prišlo náhle ticho, bez vysvetlenia aj bez komunikácie.

Interez už v marci informoval o tom, že sa Petra Toth zastala Detského folklórneho festivalu, ktorý čelil problémom s financovaním. Dizajnérka sa vtedy ponúkla, že festival finančne podporí po tom, čo organizátori upozornili na chýbajúce prostriedky z Fondu na podporu umenia.

O situácii informovala prostredníctvom sociálnej siete, kde zverejnila rozsiahly status. V ňom opísala svoje dlhoročné aktivity spojené s podporou slovenského folklóru, kultúrneho dedičstva a tradičných remesiel. Spomenula projekty ako Vyšperkovaná cesta Slovenskom, obnovu pamätnej izby rodičov Andyho Warhola v Mikovej či podporu folklórnych súborov a múzeí.

„Petra Toth je na Východnej neželaná. Persona non grata. Respektíve Ateliér non grata,“ napísala.

Festival podporovali niekoľko rokov

Podľa jej slov bol ateliér posledné štyri roky oficiálnym partnerom festivalu Východná. Okrem finančnej podpory pripravovali aj sprievodný program, workshopy či prednášky o tradíciách a folklóre.

Tento rok vraj plánovali predstaviť nový nadačný stánok a sériu šperkov inšpirovanú vzormi z obce Východná. Výťažok z predaja mal smerovať miestnej folklórnej skupine.

Toth tvrdí, že komunikácia zo strany festivalu postupne ustala. Hovorí o nezdvihnutých telefonátoch aj desiatkach e-mailov bez odpovede. Neskôr sa vraj cez viacero zdrojov dozvedela, že jej účasť na festivale nie je vítaná.

Spomenula aj Expo v Dubaji

V statuse sa vrátila aj k skúsenosti zo svetovej výstavy Expo v Dubaji. Tvrdí, že šperky vytvorené na pomoc Čičmanom zostali veľkú časť výstavy v kontajneri a po ich vystavení sa údajne ocitli za barom bez toho, aby bol ateliér na prezentáciu vôbec pozvaný.

„Už takmer 20 rokov som zvyknutá na to, že pri prezentácii našej krajiny nedostávame žiadnu podporu. Ale NIEpodpora je nový jav,“ uviedla. Na záver dodala, že jej podnikanie nikdy nebolo závislé od štátnej podpory ani grantov. Situáciu však podľa nej považuje za obraz toho, ako sa na Slovensku pristupuje k ľuďom, ktorí sa snažia budovať a zachraňovať kultúrne hodnoty.

Redakcia interez oslovila aj festival Východná so žiadosťou o stanovisko. Kontaktovali sme mediálneho zástupcu festivalu a po doručení vyjadrenia budeme článok aktualizovať.

