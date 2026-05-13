Tradičné festivaly zostali bez peňazí: FPU čelí kritike za financovanie folklóru, dotácie výrazne klesli

Platforma Otvorená kultúra! (OK!) tvrdí, že Fond na podporu umenia (FPU) znížil dotácie pre folklórne festivaly bezmála o polovicu. Podľa platformy Rada FPU pridelením dotácií na rok 2026 drasticky znížila financovanie folklórnych festivalov a kultúrno-osvetovej činnosti.
Celková suma pre podujatia tradičnej ľudovej kultúry totiž bez akéhokoľvek verejného vysvetlenia klesla z vlaňajších viac ako 1,1 milióna eur na tohtoročných 600-tisíc eur. „Rada tým nedodržala ani alokáciu, ktorú si sama určila. Rozhodnutia boli zverejnené 30. apríla, teda s viac ako štvormesačným meškaním oproti štandardnej lehote z obdobia pred zmenou zákona o FPU,” uvádza platforma OK!
Niektoré festivaly prišli takmer o celú podporu
V roku 2024 bol pritom objem týchto prostriedkov 790-tisíc eur (ide o údaje rozhodnutí FPU zahŕňajúce program podujatí tradičnej ľudovej kultúry a folklóru). Pre niektoré festivaly a podujatia ide o pokles dotácií o 83 až 100 percent. Gemerský folklórny festival, ktorého 52. ročník sa má konať v Rejdovej, získal tento rok podporu dvetisíc eur.
Vlani bol pritom podporený čiastkou 43-tisíc eur. Očovská folklórna hruda tiež dostala dvetisíc eur, minulý rok to bolo 15-tisíc eur. Kým Bystrická folklórna haravara bola v roku 2025 podporená čiastkou 10-tisíc eur, tento rok jej bola pridelená tisícka. Cyklus Tanečných domov organizovaný OZ Dragúni tento rok nezískal žiadnu podporu.
Otvorená kultúra! upozorňuje na zloženie komisie
„Cyklus Tanečných domov prevádzkuje občianske združenie Dragúni, ktoré bolo v roku 2018 zapísané do národného Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Projekt funguje nepretržite od roku 2002. Rada fondu mu na rok 2026 nepridelila žiadnu dotáciu,” uvádza platforma OK!
Poukázala tiež, že Gemerskému folklórnemu festivalu v Rejdovej, ktorý je jediným festivalom svojho druhu v danom regióne, pridelená suma dvetisíc eur nepokryje ani základné prevádzkové náklady. „V hodnotiacej komisii pre tradičnú kultúru nie je podľa dostupných informácií žiaden člen s odbornou špecializáciou na folklór či folklorizmus. Rada FPU zároveň v programe kultúrno-osvetovej činnosti prerozdelila iba 380-tisíc eur z alokovaných 600-tisíc eur. Takmer polovica podporených žiadostí dostala dotáciu v rozpätí 1 000 – 2 000 eur, čo pri rozsiahlejších sériách podujatí nepredstavuje reálnu podporu,” vraví Otvorená kultúra!
Kritika smeruje aj na ministerku kultúry
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) podľa platformy nehovorí pravdu, keď prezentuje podporu tradičnej kultúry ako svoju prioritu. „Jej nominanti a nominantky v Rade FPU prideľujú folklórnym festivalom s dlhoročnou tradíciou buď absurdne nízke sumy, alebo rovno nulu. Dezinformačné weby medzitým dostávajú desaťtisíce, aj keď ich odborné komisie na podporu neodporučili. Štedro dotované sú aj ohňostroje na Malte či kaviarne v nákupných centrách. Prosperujú ľudia blízki vedeniu ministerstva a fondu, ktorých väzba na skutočnú kultúrnu produkciu je pochybná alebo žiadna,” tvrdí OK!.
Platforma doplnila, že problematika financovania kultúry, vrátene fungovania FPU bude i témou Medzinárodnej konferencie Otvorená Kultúra! Podujatie by malo priniesť diskusie o transparentnosti, odbornosti a dlhodobých dôsledkoch súčasného nastavenia na živú kultúrnu infraštruktúru na Slovensku. Podrobnosti i možnosť registrácie sú dostupné na platformaok.sk/konferencia.
Nahlásiť chybu v článku