Tradičné festivaly zostali bez peňazí: FPU čelí kritike za financovanie folklóru, dotácie výrazne klesli

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
SITA
Kríza v kultúre
Platforma kritizuje zníženie podpory folklórnych festivalov.

Platforma Otvorená kultúra! (OK!) tvrdí, že Fond na podporu umenia (FPU) znížil dotácie pre folklórne festivaly bezmála o polovicu. Podľa platformy Rada FPU pridelením dotácií na rok 2026 drasticky znížila financovanie folklórnych festivalov a kultúrno-osvetovej činnosti.

Celková suma pre podujatia tradičnej ľudovej kultúry totiž bez akéhokoľvek verejného vysvetlenia klesla z vlaňajších viac ako 1,1 milióna eur na tohtoročných 600-tisíc eur. „Rada tým nedodržala ani alokáciu, ktorú si sama určila. Rozhodnutia boli zverejnené 30. apríla, teda s viac ako štvormesačným meškaním oproti štandardnej lehote z obdobia pred zmenou zákona o FPU,” uvádza platforma OK!

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Potvrdilo sa, čo hovorili kultúrne organizácie: FPU posiela dodatky k viacročným zmluvám, neprišli však všetkým
2.
Keď nejaký obraz poburuje pani ministerku, nevystavia ho: Maďarič upozornil, že Šimkovičová nič nové nepriniesla
3.
Škola hovorí, že o tom nevedela: Šimkovičová a Machala sa zúčastnili na podujatí v priestoroch VŠMU
Zobraziť všetky články (132)

Niektoré festivaly prišli takmer o celú podporu

V roku 2024 bol pritom objem týchto prostriedkov 790-tisíc eur (ide o údaje rozhodnutí FPU zahŕňajúce program podujatí tradičnej ľudovej kultúry a folklóru). Pre niektoré festivaly a podujatia ide o pokles dotácií o 83 až 100 percent. Gemerský folklórny festival, ktorého 52. ročník sa má konať v Rejdovej, získal tento rok podporu dvetisíc eur.

Vlani bol pritom podporený čiastkou 43-tisíc eur. Očovská folklórna hruda tiež dostala dvetisíc eur, minulý rok to bolo 15-tisíc eur. Kým Bystrická folklórna haravara bola v roku 2025 podporená čiastkou 10-tisíc eur, tento rok jej bola pridelená tisícka. Cyklus Tanečných domov organizovaný OZ Dragúni tento rok nezískal žiadnu podporu.

Otvorená kultúra! upozorňuje na zloženie komisie

„Cyklus Tanečných domov prevádzkuje občianske združenie Dragúni, ktoré bolo v roku 2018 zapísané do národného Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Projekt funguje nepretržite od roku 2002. Rada fondu mu na rok 2026 nepridelila žiadnu dotáciu,” uvádza platforma OK!

Poukázala tiež, že Gemerskému folklórnemu festivalu v Rejdovej, ktorý je jediným festivalom svojho druhu v danom regióne, pridelená suma dvetisíc eur nepokryje ani základné prevádzkové náklady. „V hodnotiacej komisii pre tradičnú kultúru nie je podľa dostupných informácií žiaden člen s odbornou špecializáciou na folklór či folklorizmus. Rada FPU zároveň v programe kultúrno-osvetovej činnosti prerozdelila iba 380-tisíc eur z alokovaných 600-tisíc eur. Takmer polovica podporených žiadostí dostala dotáciu v rozpätí 1 000 – 2 000 eur, čo pri rozsiahlejších sériách podujatí nepredstavuje reálnu podporu,” vraví Otvorená kultúra!

Kritika smeruje aj na ministerku kultúry

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) podľa platformy nehovorí pravdu, keď prezentuje podporu tradičnej kultúry ako svoju prioritu. „Jej nominanti a nominantky v Rade FPU prideľujú folklórnym festivalom s dlhoročnou tradíciou buď absurdne nízke sumy, alebo rovno nulu. Dezinformačné weby medzitým dostávajú desaťtisíce, aj keď ich odborné komisie na podporu neodporučili. Štedro dotované sú aj ohňostroje na Malte či kaviarne v nákupných centrách. Prosperujú ľudia blízki vedeniu ministerstva a fondu, ktorých väzba na skutočnú kultúrnu produkciu je pochybná alebo žiadna,” tvrdí OK!.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Platforma doplnila, že problematika financovania kultúry, vrátene fungovania FPU bude i témou Medzinárodnej konferencie Otvorená Kultúra! Podujatie by malo priniesť diskusie o transparentnosti, odbornosti a dlhodobých dôsledkoch súčasného nastavenia na živú kultúrnu infraštruktúru na Slovensku. Podrobnosti i možnosť registrácie sú dostupné na platformaok.sk/konferencia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Horor na ďalšej lodi: 1 700 pasažierov je v izolácii, jeden z nich zomrel. Je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac