Potvrdilo sa, čo hovorili kultúrne organizácie: FPU posiela dodatky k viacročným zmluvám, neprišli však všetkým

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a štátny tajomník Ministerstva kultúry Lukáš Machala, Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Nina Malovcová
TASR
Kríza v kultúre
Viacročné zmluvy vo FPU preverujú audity aj prokuratúra.

Fond na podporu umenia (FPU) pristúpil k vyhotovovaniu dodatkov k viacročným zmluvám. Informujú o tom organizácie zapojené do projektov s viacročnou podporou. Krok FPU vítajú, zároveň však upozorňujú na to, že dodatky doteraz neboli zaslané všetkým prijímateľom a nie je známe, či Fond postupuje jednotne voči všetkým organizáciám.

„Krok FPU potvrdzuje to, na čo organizácie upozorňovali od začiatku – podpísané viacročné zmluvy boli platné a vyplýval z nich nárok na pokračovanie podpory po splnení zmluvných podmienok,“ upozornil Michal Berezňák z Nadácie Cvernovka, jednej z 20 organizácií a projektov s viacročnou zmluvou, ktoré sa podpísali pod tlačové vyhlásenie.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Keď nejaký obraz poburuje pani ministerku, nevystavia ho: Maďarič upozornil, že Šimkovičová nič nové nepriniesla
2.
Škola hovorí, že o tom nevedela: Šimkovičová a Machala sa zúčastnili na podujatí v priestoroch VŠMU
3.
Správa NKÚ odhalila chaos v riadení kultúry: Opozícia viní Šimkovičovej rezort, ministerstvo ukazuje na minulosť
Zobraziť všetky články (131)

Ministerstvo tvrdí, že kontrola stále pokračuje

Poukázal tiež na to, že dodnes neboli zverejnené výsledky ukončených auditov ani konkrétne zistenia, na základe ktorých boli viacročné zmluvy celé mesiace spochybňované. „O to vážnejšia je teraz otázka, kto bude niesť zodpovednosť za chaos, ktorý vznikol,“ dodal s pripomenutím, že vzniknutá situácia, súvisiaca s uznesením Rady FPU z 18. marca, spôsobila organizátorom kultúrnych projektov s viacročnou podporou komplikácie a škody.

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Ministerstvo kultúry (MK) SR minulý týždeň informovalo, že proces kontroly žiadostí v rámci tzv. trojročných zmlúv FPU stále trvá. Z priebežných výsledkov má podľa rezortu vyplývať, že kontrolné mechanizmy uplatňované v minulom období sa nevykonávali v dostatočnej miere a ani v súlade s požiadavkami zákona.

Organizácie podali podnet na generálnu prokuratúru

Rada FPU na svojom zasadnutí 18. marca prijala uznesenie k tzv. viacročným zmluvám. Po prvotných medializovaných informáciách o zrušení zmlúv zástupcovia fondu i MK vysvetlili, že zmluvy neboli zrušené, ale len pozastavené a prejdú kontrolou. Organizácie zapojené do projektov s viacročnou zmluvou podali na začiatku apríla podnet na Generálnu prokuratúru SR, v ktorom upozorňujú na to, že Rada FPU prijala uznesenie bez zákonnej právomoci.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac