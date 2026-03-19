Nový film s hodnotením až 98 % musíte vidieť. Diváci chvália takmer úplne všetko

Ak máte radi sci-fi príbehy z vesmíru, nenechajte si ujsť nový film, ktorý má nábeh na obrovský úspech. Diváci sú absolútne nadšení, nevedia ho vynachváliť. Navyše má skvelé herecké obsadenie.
Od autora úspešného Marťana
V slovenských kinách má dnes premiéru nový skvelý film s názvom Posledná šanca (Project Hail Mary), ktorý sa radí medzi viaceré žánre – sci-fi, dráma a dobrodružný. Snímka bola natočená na základe knižnej predlohy amerického spisovateľa Andyho Weira, ktorý má na svojom konte aj Marťana, podľa ktorého vznikla rovnako úspešná filmová adaptácia s rovnomenným názvom.
Filmu Posledná šanca už teraz na filmovom portáli ČSFD svieti vynikajúce hodnotenie 85 %, na Rotten Tomatoes je to dokonca až neuveriteľných 98 %.
Hlavnou postavou príbehu je Ryland Grace, učiteľ biológie na základnej škole a astronaut proti svojej vôli. Ryland sa jedného dňa prebudí na vesmírnej lodi úplne sám, vzdialený mnoho svetelných rokov od domova, bez akejkoľvek spomienky či tušenia, čo vo vesmíre robí a ako sa sem dostal.
Postupne sa mu však pamäť vracia a zisťuje, že jeho úlohou je vyriešiť záhadu zomierajúcich hviezd – vrátane Slnka. Aby zabránil vyhynutiu ľudstva, musí využiť všetky svoje vedecké poznatky, netradičné nápady a aj pomoc nečakaného spojenca z hlbokého vesmíru.
Hlavnú úlohu stvárnil slávny kanadský herec Ryan Gosling, ktorého môžete poznať z viacerých úspešných filmov – Kaskadér (Fall Guy), La La Land, Bláznivá hlúpa láska (Crazy Stupid Love), Vodič (Drive) či The Gray Man.
Diváci sú nadšení
Na ČSFD môžete nájsť obrovské množstvo pozitívnych recenzií, diváci chvália takmer úplne všetko. Vyzdvihujú najmä dynamický dej a silné momenty, ktoré vás dojmú.
„Zábavný film od prvej do poslednej minúty. Napriek tomu, že má vyše dve a pol hodiny, ani raz som sa nenudil. Tempo je výborne nastavené, dej neustále drží pozornosť, nič sa neťahá a stále sa niečo deje.“
„Ako divák som sa veľmi bavil a dočkal sa viacerých silných momentov, i dojímavých a spolupatričných. Už dlho som v kine tento pocit nemal takmer počas celého filmu. Odporúčam.“
„Ani nedokážem popísať slovami, ako veľmi som si tento film užil. Z kina som odchádzal nadšený.“ Chvália diváci.
