Nový film s hodnotením až 98 % musíte vidieť. Diváci chvália takmer úplne všetko

Klaudia Oselská
Ak máte radi sci-fi príbehy z vesmíru, nenechajte si ujsť nový film, ktorý má nábeh na obrovský úspech. Diváci sú absolútne nadšení, nevedia ho vynachváliť. Navyše má skvelé herecké obsadenie. 

Od autora úspešného Marťana

V slovenských kinách má dnes premiéru nový skvelý film s názvom Posledná šanca (Project Hail Mary), ktorý sa radí medzi viaceré žánre – sci-fi, dráma a dobrodružný. Snímka bola natočená na základe knižnej predlohy amerického spisovateľa Andyho Weira, ktorý má na svojom konte aj Marťana, podľa ktorého vznikla rovnako úspešná filmová adaptácia s rovnomenným názvom.

Filmu Posledná šanca už teraz na filmovom portáli ČSFD svieti vynikajúce hodnotenie 85 %, na Rotten Tomatoes je to dokonca až neuveriteľných 98 %.

Hlavnou postavou príbehu je Ryland Grace, učiteľ biológie na základnej škole a astronaut proti svojej vôli. Ryland sa jedného dňa prebudí na vesmírnej lodi úplne sám, vzdialený mnoho svetelných rokov od domova, bez akejkoľvek spomienky či tušenia, čo vo vesmíre robí a ako sa sem dostal.

Postupne sa mu však pamäť vracia a zisťuje, že jeho úlohou je vyriešiť záhadu zomierajúcich hviezd – vrátane Slnka. Aby zabránil vyhynutiu ľudstva, musí využiť všetky svoje vedecké poznatky, netradičné nápady a aj pomoc nečakaného spojenca z hlbokého vesmíru.

Hlavnú úlohu stvárnil slávny kanadský herec Ryan Gosling, ktorého môžete poznať z viacerých úspešných filmov – Kaskadér (Fall Guy), La La Land, Bláznivá hlúpa láska (Crazy Stupid Love), Vodič (Drive) či The Gray Man.

Foto: MovieStillsDB

Diváci sú nadšení

Na ČSFD môžete nájsť obrovské množstvo pozitívnych recenzií, diváci chvália takmer úplne všetko. Vyzdvihujú najmä dynamický dej a silné momenty, ktoré vás dojmú.

Zábavný film od prvej do poslednej minúty. Napriek tomu, že má vyše dve a pol hodiny, ani raz som sa nenudil. Tempo je výborne nastavené, dej neustále drží pozornosť, nič sa neťahá a stále sa niečo deje.“

„Ako divák som sa veľmi bavil a dočkal sa viacerých silných momentov, i dojímavých a spolupatričných. Už dlho som v kine tento pocit nemal takmer počas celého filmu. Odporúčam.“

„Ani nedokážem popísať slovami, ako veľmi som si tento film užil. Z kina som odchádzal nadšený.“ Chvália diváci.

