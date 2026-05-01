Film Diabol nosí Pradu je späť. Fanúšikovia chvália obľúbené herečky, mnohí sú spokojní

Do kín vstúpilo očakávané pokračovanie romantickej komédie, ktorého sme sa dočkali po neuveriteľných 20 rokoch. Diabol nosí Pradu 2 oživuje obľúbené postavy – Mirandu Priestly a Andy Sachs, ktoré stvárňujú herecké ikony Meryl Streep a Anne Hathaway. Mnohé prvé reakcie divákov sú viac než pozitívne.
Andy sa v novinke opäť vracia do magazínu Runway a Miranda sa snaží zorientovať v novom mediálnom prostredí. Stretávajú sa aj s ďalšou bývalou Mirandinou asistentkou, Emily (Emily Blunt), ktorá vedie veľkú luxusnú značku a mohla by pomôcť zabezpečiť prežitie časopisu, uvádza distribútor.
Prvé reakcie divákov, ktorí už stihli film vidieť, sa delia do dvoch kategórií. Niektorí sú z toho, že sa ich obľúbený film vrátil, nadšení a udeľujú mu suverénne 5 hviezdičiek z 5, pre ďalších novinka nie je dostatočne uspokojivá.
Na ČSFD má zatiaľ hodnotenie 72 %, čo je viac než slušné a na IMDb rating 7,1/10. Tieto čísla sa ale s pribúdajúcimi hodnoteniami môžu meniť, zaujímavé však je, že na oboch platformách sú zatiaľ vyššie ako tie, ktoré po rokoch svietia pri jednotke.
Vyzdvihujú humor aj sarkazmus
„Aj po 20 rokoch tento pokračujúci príbeh dokáže diváka stále potešiť. Hviezdy, už o trochu staršie, nám ponúkajú príjemnú dávku humoru a štipku sarkazmu. Outfity, ako obyčajne, sú pastvou pre dušu a oči,“ stojí v jednej z pozitívnych recenzií divákov. Našli sa však aj takí, ktorí očakávali niečo viac. „Bez duše. Bez pulzu. Bez nápadu,“ udrel iný divák.
Na režisérsku stoličku si opäť zasadol David Frankel, ktorý medzi jednotkou a dvojkou stihol nakrútiť aj ďalšie zaujímavé snímky ako Marley a ja (Marley & Me) s Owenom Wilsonom a Jennifer Aniston v hlavných úlohách alebo Druhá šanca žiť (Collateral Beauty) s Willom Smithom.
Pre mnohých fanúšikov je snímka Diabol nosí Pradu 2 jednou z najočakávanejších v tomto roku. No uvidíme, či budú s tým, čo dostanú, aj spokojní.
Nahlásiť chybu v článku